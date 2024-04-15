Оператор дорожных камер рассказал о новых технологиях

О новых технологиях в сфере управления транспортной инфраструктурой, систем контроля и видеоаналитики рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

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В беседе с Autonews.ru специалист пояснил, что скоро камеры научатся распознавать нарушения ПДД на самокатах и перебегающих на красный пешеходов. Камеры регулярно учат распознавать новые составы нарушений ПДД, а нейросети помогают комплексам не ошибаться.

По словам Домбровского, до запуска система распознавания непристёгнутого ремня проводилась тщательная подготовка. Нейросеть обучили более чем на полумиллионе эталонных изображений. Если на новых изображениях демонстрируется точность распознавания, система готова к использованию. Качество и возможности технологий фотовидеофиксации в России, по словам специалиста, продолжают расти.

Совершенствуются и алгоритмы распознавания. Нейросеть умеет отличать леворульные машины от праворульных. Весной в Москве стартовала фиксация мотоциклистов без шлемов. Обучение проходит по аналогии тому, что проходилось при фиксации непристёгнутого ремня безопасности. Также в столице заработала камера, фиксирующая потенциальные нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Комплекс фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Решение о штрафе принимается уже сотрудником ГИБДД. Комплекс при этом видит полную доказательную базу.

Распознаются, по словам специалиста, и негорящие фары. Данная технология используется во многих крупных городах. Обработка информации также производится нейросетью.

Вскоре, с большой вероятностью, камеры научатся штрафовать операторов СИМ. Уже разрабатывается специальное технологическое решение для автоматической фиксации нарушений пользователями электросамокатов. Речь идёт о самостоятельных комплексах, которые появятся на дорогах. Операторам СИМ придётся спешиваться на «зебре». Также будут распознаваться перевозка пассажиров, движение по тротуару при наличии велополосы и прочие нарушения.

Ведутся разговоры о возможности автоматических штрафов для пешеходов. К примеру, тех, кто переходит дорогу в неположенном месте или на красный свет.

Ранее, напомним, стало известно, что за стоянку на «направляющем островке» начали штрафовать. Пока штрафы выписывает всего одна камера.