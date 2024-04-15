Владельцы Toyota Camry назвали 12 причин, почему они не жалеют о покупке

Портал HotCars выяснил, почему владельцы Toyota Camry 2024 года выпуска не жалеют о том, что они приобрели именно этот автомобиль. Модель сегодня по-прежнему считается одной из самых популярных в мире. И вот почему.

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Конкурентная цена - одно из главных преимуществ Toyota Camry. Сейчас она начинается с 26 420 долларов (порядка 2,5 млн рублей). Ближайший конкурент - Honda Accord - обойдется в 27 895 долларов.

Экономичность - гибридная версия Toyota Camry 2024 года (она оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором на 176 л.с. и двумя электродвигателями) расходует всего в 4,5 литра на 100 км. Также экономичными считаются и классические модели с ДВС.

Привлекательный дизайн - Toyota Camry имеет в разных комплектациях черные акцентные детали, хромированные вставки, легкосплавные диски с матовым бронзовым покрытием и прочие фишки.

Безопасность - она по-прежнему на первом месте. Новая версия поставляется с фирменной системой Toyota Safety Sense (TSS) 2.5+, которая имеет массу полезных функций.

Надежность - по оценкам J.D. Power, у седана она составляет 88 баллов из 100. Также Toyota Camry - мощный автомобиль: 3,5-литровый двигатель V6, которым оснащена топовая версия, имеет 301 л.с, а базовый 2,5-литровый - 202 л.с.

Топовый интерьер премиум-класса - он есть даже в базовых машинах и включает двухзонный климат-контроль, сиденья с тканевой отделкой и многое другое.

Современные технологии - их в автомобиле множество: мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, аудиосистема JBL Premium Audio с 9 динамиками и многое другое.

Продвинутая платформа - Toyota Camry 2024 модельного года основана на Toyota TNGA-K. На ней же построены кроссоверы и минивэны бренда.

Комплектация TRD, обеспечивающая высокую производительность: это 301-сильный двигатель V6, спортивная подвеска, кожаная отделка салона с красными ремнями безопасности и многое другое.

Версия с автоматически включаемым и отключаемым полным приводом и специальная серия Nightshade Edition. Это оригинальный пакет отделки с черными деталями экстерьера и бронзовыми легкосплавными дисками.