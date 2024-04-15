Dongfeng построила экстремальный багги в стиле Brabus

Новинка основана на вездеходе M-Hero, но отличается от него дизайном и компоновкой салона. Внутри только два места, сзади организована площадка под запаски, как у трофи-траков. Силовая установка M-Hunter электрическая либо гибридная. В первом случае отдача составит не меньше 1088 лошадиных сил, во втором — 816. Детальная информация о машине появится позднее.

Подконтрольный «Дуньфеню» бренд Mengshi анонсировал новую модель M-Hunter, беззастенчиво копирующую Brabus 900 Crawler. Багги на шасси вездехода M-Hero дебютирует в рамках Пекинского автосалона. При его постройке использовались военные технологии, а также материалы из авиационно-космической отрасли. M-Hunter будет выпущен ограниченным тиражом, причем цена вполне может составить несколько миллионов юаней.

В отличие от вдохновлявшего китайцев Brabus 900 Crawler, который оснащен «битурбовосьмёркой» 4.5 с отдачей 900 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента, багги Mengshi, скорее всего, идет с полностью электрической силовой установкой. На M-Hero четырёхмоторная система выдает 1088 лошадиных сил, но здесь мощность может быть даже выше. Дорожный просвет и у обычного внедорожника равен 335 миллиметрам, хотя если в качестве ориентира брать Brabus, то у него клиренс превышает полметра.

Тем временем обычный M-Hero можно официально купить и в России. К нам поставляют машины с гибридной установкой, включающей три электромотора и «турбочетвёрку» 1.5 (комбинированная отдача — 816 л.с.). У внедорожника есть электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов и отдельные ездовые режимы для снега, грязи, песка, камней и болот. Цена — от 16 миллионов рублей.