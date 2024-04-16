В Новосибирске продают деревянный G-класс. Очень дорого!

В Новосибирске продают деревянный Mercedes-Benz G-класса, созданный блогерами популярного Youtube-канала Garage54.

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На самом деле с оригинальным G-классом у деревянного «Гелика» не так много. Он построен на сильно модифицированном рамном шасси от старого УАЗика.

Кузов, выполненный по мотивам немецкого внедорожника, изготовлен из деревянных досок, а сильно тонированные окна скрывают практически полное отсутствие салона.

«Можно ездить, можно на дрова!», — написано в объявлении.

К возможностям этого автомобиля передвигаться есть большие вопросы. В видеоролике ниже, где показывается полный процесс его сборки, не показываются возможности его самостоятельного передвижения. Но фактически это же УАЗик, поэтому можно предположить, что каким-то образом он может самостоятельно перемещаться.

За деревянный «Гелик» просят 9 900 000 рублей. Это, безусловно, космическая сумма для автомобиля, который не только нельзя поставить на учёт, но и на котором вообще вряд ли получится поехать.