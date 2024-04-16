Кассационный суд разъяснил, что выплаты по ОСАГО передаются по наследству

Девятый кассационный суд общей юрисдикции в свежем обзоре судебной практики сделал важное разъяснение: страховые выплаты, положенные по полису ОСАГО, переходят по наследству. Это значит, что если человек не успел получить деньги при жизни, они не сгорают.

© Российская Газета

В качестве примера высокая инстанция привела печальную историю семьи М. В автокатастрофе погибла мать, а через четыре месяца умер сын, который должен был получить страховые выплаты по ОСАГО, как потерпевший. Заплатить была обязана страховая компания, в которой виновник аварии купил полис. Выплаты должны были составить 475 тысяч рублей.

Единственной наследницей осталась сестра мужчины и дочь погибшей. Однако страховая компания отказала им в выплате. С ней согласился и финансовый уполномоченный, мол, страховые выплаты по наследству не передаются: мужчина получить мог бы, но раз не успел, деньги сгорели.

Дело в том, что по закону не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Самый простой пример: алименты. И платить их, и получать должен строго тот, кому положено. Также не передается по наследству право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Например, покупатель, поскользнувшийся в магазине, может предъявить иск, потребовав деньги за травму. Но если человек в ходе рассмотрения дела умрет по каким-то другим причинам, то родственники уже не смогут разбираться с магазином. Это слишком личное дело, чтобы доверять его наследникам.

Нижестоящие суды посчитали, что право на получение страховой выплаты неразрывно связано с личностью умершего. А потому его живая сестра должна забыть о деньгах.

Страховые выплаты не привязаны жестко к личности человека, наследники могут на них претендовать

Девятый кассационный суд счел такую логику ошибочной. Решение было отменено, а само дело включено в обзор судебной практики. Оно должно стать уроком для всех.

В обзоре особо указано - нельзя уравнивать право на страховую выплату по ОСАГО и право требовать компенсацию за вред, причиненный жизни и здоровью. Да: и там, и там боль и смерть. Однако в случае с ОСАГО смерть - это страховой случай. А значит, в силу вступают другие правила.

Поэтому, как пояснила кассационная инстанция, суды в данном случае должны были не отклонять иск, а прежде всего выяснить, вступила ли женщина в наследство, оставшееся от брата. Поэтому дело отправлено на новое рассмотрение.

"Обязательства умершего человека прекращаются, если они тесно связаны с его личностью, - поясняют эксперты Федеральной нотариальной палаты. - Например, человек заказал картину, а художник, не дописав ее, скончался. Его наследники при всем желании завершить работу не смогут. Или, допустим, девушка заказала свадебное платье и попала в смертельное ДТП. Ее наследникам выкупать торжественное платье едва ли придется".

Закон предполагает две возможности для принятия наследства. Первая - подать нотариусу заявление о принятии наследства. Вторая - фактически принять наследство.

Во втором случае наследнику предстоит в судебном порядке доказать, что фактически он вступил во владение наследственным имуществом, то есть пользовался им в течение срока, отведенного законом для его принятия. Факт принятия наследства всегда должен быть документально подтвержден. И в любом случае эксперты советуют не пускать все на самотек, а обращаться к нотариусу для оформления наследства. То есть пользоваться первым способом. Это обезопасит гражданина от многих неприятностей.

Нотариус выдает документы о праве на наследство в бесспорном порядке.

В случае же с фактическим принятием наследства не обойтись без суда.

После смерти человека, наследником которого вы являетесь по закону или по завещанию, у вас есть шесть месяцев, чтобы принять оставшееся после него наследство. То есть заявление нотариусу нужно подать не через полгода, как некоторые ошибочно думают, а до окончания этого периода.

Если гражданин не знает, какой нотариус ведет наследственное дело и вообще открыто ли оно, можно проверить информацию в реестре наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.