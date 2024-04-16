$93.59+0.1599.79+0.07
Войти в почту

Кассационный суд разъяснил, что выплаты по ОСАГО передаются по наследству

Девятый кассационный суд общей юрисдикции в свежем обзоре судебной практики сделал важное разъяснение: страховые выплаты, положенные по полису ОСАГО, переходят по наследству. Это значит, что если человек не успел получить деньги при жизни, они не сгорают.

Кассационный суд разъяснил, что выплаты по ОСАГО передаются по наследству
© Российская Газета

В качестве примера высокая инстанция привела печальную историю семьи М. В автокатастрофе погибла мать, а через четыре месяца умер сын, который должен был получить страховые выплаты по ОСАГО, как потерпевший. Заплатить была обязана страховая компания, в которой виновник аварии купил полис. Выплаты должны были составить 475 тысяч рублей.

Единственной наследницей осталась сестра мужчины и дочь погибшей. Однако страховая компания отказала им в выплате. С ней согласился и финансовый уполномоченный, мол, страховые выплаты по наследству не передаются: мужчина получить мог бы, но раз не успел, деньги сгорели.

Дело в том, что по закону не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Самый простой пример: алименты. И платить их, и получать должен строго тот, кому положено. Также не передается по наследству право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Например, покупатель, поскользнувшийся в магазине, может предъявить иск, потребовав деньги за травму. Но если человек в ходе рассмотрения дела умрет по каким-то другим причинам, то родственники уже не смогут разбираться с магазином. Это слишком личное дело, чтобы доверять его наследникам.

Нижестоящие суды посчитали, что право на получение страховой выплаты неразрывно связано с личностью умершего. А потому его живая сестра должна забыть о деньгах.

Страховые выплаты не привязаны жестко к личности человека, наследники могут на них претендовать

Девятый кассационный суд счел такую логику ошибочной. Решение было отменено, а само дело включено в обзор судебной практики. Оно должно стать уроком для всех.

В обзоре особо указано - нельзя уравнивать право на страховую выплату по ОСАГО и право требовать компенсацию за вред, причиненный жизни и здоровью. Да: и там, и там боль и смерть. Однако в случае с ОСАГО смерть - это страховой случай. А значит, в силу вступают другие правила.

Поэтому, как пояснила кассационная инстанция, суды в данном случае должны были не отклонять иск, а прежде всего выяснить, вступила ли женщина в наследство, оставшееся от брата. Поэтому дело отправлено на новое рассмотрение.

"Обязательства умершего человека прекращаются, если они тесно связаны с его личностью, - поясняют эксперты Федеральной нотариальной палаты. - Например, человек заказал картину, а художник, не дописав ее, скончался. Его наследники при всем желании завершить работу не смогут. Или, допустим, девушка заказала свадебное платье и попала в смертельное ДТП. Ее наследникам выкупать торжественное платье едва ли придется".

Закон предполагает две возможности для принятия наследства. Первая - подать нотариусу заявление о принятии наследства. Вторая - фактически принять наследство.

Во втором случае наследнику предстоит в судебном порядке доказать, что фактически он вступил во владение наследственным имуществом, то есть пользовался им в течение срока, отведенного законом для его принятия. Факт принятия наследства всегда должен быть документально подтвержден. И в любом случае эксперты советуют не пускать все на самотек, а обращаться к нотариусу для оформления наследства. То есть пользоваться первым способом. Это обезопасит гражданина от многих неприятностей.

Нотариус выдает документы о праве на наследство в бесспорном порядке.

В случае же с фактическим принятием наследства не обойтись без суда.

После смерти человека, наследником которого вы являетесь по закону или по завещанию, у вас есть шесть месяцев, чтобы принять оставшееся после него наследство. То есть заявление нотариусу нужно подать не через полгода, как некоторые ошибочно думают, а до окончания этого периода.

Если гражданин не знает, какой нотариус ведет наследственное дело и вообще открыто ли оно, можно проверить информацию в реестре наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Автоэксперт