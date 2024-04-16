Denza Z9 GT: конкурент сверхуспешного Zeekr 001 от дочернего премиального бренда BYD

Марка Denza, принадлежащая компании BYD, пытается догнать и перегнать хорошо раскрутившийся электромобильный бренд Zeekr (принадлежит холдингу Geely) и готовится представить на грядущем Пекинском автосалоне новую флагманскую модель — большой и мощный электрический лифтбек Denza Z9 GT.

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Премиальная марка Denza была запущена в 2010 году в рамках совместного предприятия BYD и Daimler (ныне Mercedes-Benz), но её коммерческие показатели оказались очень скромными. К 2021 году компания Mercedes-Benz окончательно утратила интерес к Denza, сократила свою долю в СП с BYD с 50 до 10%, с тех пор Denza является, по сути, одним из дочерних брендов BYD, даже дизайном моделей Denza немецкая компания больше не занимается.

BYD пытается сделать из Denza успешного конкурента бренда Zeekr, продажи которого растут, несмотря на глобальное замедление спроса на электромобили: в первом квартале в Китае, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 33 059 автомобилей Zeekr, что на 117% больше, чем в январе-марте 2023 года. Продажи Denza за тот же период наоборот снизились на 1,5% до 23 804 автомобилей.

В России Denza и Zeekr официально не представлены, однако модели обоих брендов есть у серых дилеров. Zeekr и вовсе сейчас доминирует в электромобильном сегменте российского авторынка, а лифтбек Zeekr 001 является самой востребованной моделью — в первом квартале продано без малого 2000 шт., на улицах больших российских городов Zeekr 001 встречается, возможно, даже чаще, чем в китайский городах-миллионниках.

Самой продаваемой моделью Denza на данный момент является минивэн D9, на него приходится около 90% объёма продаж этого бренда, а трёхрядный кроссовер Denza N8 и купеобразный кроссовер Denza N7 расходятся плохо. Совсем скоро у Denza появится четвёртая модель с флагманским статусом — электрический лифтбек Denza Z9 GT, его мировая премьера состоится на следующей неделе на Пекинском автосалоне, а сегодня эта новинка всплыла в электронной базе китайского Минпрома.

Как видно по первым фотографиям, Denza Z9 GT выполнен в том же форм-факторе, что и Zeekr 001, но Denza Z9 GT крупнее, его габаритная длина — 5180 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1480-1500 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3125 мм. Габаритная длина недавно обновлённого Zeekr 001 — 4977 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1533-1545 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3005 мм.

Для Denza Z9 GT в досье китайского Минпрома на данный момент заявлена только одна электрическая трёхмоторная силовая установка суммарной мощностью 710 кВт (965 л.с.) — это, вероятно, топовая и самая дорогая модификация, её максимальная скорость — 240 км/ч. Denza Z9 GT будет оснащаться адаптивной пневмоподвеской и выдвижным нижним спойлером на багажной двери. Штатные колёса — 20 либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — 2875 кг. Другие технические подробности пока не раскрыты.

Добавим, что в этом году на Пекинском автосалоне ожидается буквально шквал новинок, мы постарается рассказать о всех основных и просто интересных.