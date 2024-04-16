Тест-драйв DFSK ix5: для тех, кто опоздал купить Renault Arkana

Автомобили Donfeng появились на российском рынке очень давно, но не смогли стать бестселлерами. Chery, Haval и Geely уверенно нашли своих почитателей, а вот продукция одного из старейших автопроизводителей Поднебесной осталась недооценённой. Хотя «Дунфэн» давно набрался опыта, так как имеет совместные предприятия со многими флагманами мирового автопрома, среди которых Nissan, Honda и концерн Stellantis. Но что же не так?

© Quto.ru

Китайский нейминг — нечто такое, в чём крайне трудно сориентироваться. Перед нами Dongfeng? Да, но нет. На радиаторной решётке кросс-купе DFSK красуется стилизованная литера S, которая является логотипом марки Sokon. Эта марка принадлежит совместному предприятию компании «Дунфэн» и концерна «Серес».

Хорошо, допустим. Тогда становится понятно, почему вдруг на российском рынке модель будет продаваться под брендом DFSK, то есть Dongfeng Sokon Automobile. Но на пятой двери вдруг очутилось слово Fengon! Это, говорят представители российского офиса, китайцы придумали такой суббренд для европейского рынка.

Пусть так. А с какой целью чуть ниже расположилось наименование Glory? Ведь это, в свою очередь, имя «Дунфэнов» на Ближнем Востоке, Южной Африке и Латинской Америке… Без подсказки со всем этим многообразием наименований не разобраться! Но нас успокоили: уже скоро шильдик останется только один — DFSK.

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

С происхождением машины история не менее запутанная. В нашем распоряжении — экземпляр калининградской сборки: небольшую партию таких отвёрточным методом успел собрать завод «Автотор». Но потом сотрудничество разладилось, и в продажу сейчас пойдут автомобили Made in China.

На самом деле, перечисленные странности вполне объяснимы. В Россию кроссовер ix5 изначально решило привезти российское представительство компании Dongeng. А затем дистрибуцию легковушек передали фирме «Моторинвест», за которой стоит семья предпринимателей Резниковых.

И это хорошо! Резниковы некогда владели компанией «Ирито» — той самой, что выводила китайских автопроизводителей на российский рынок задолго до нынешнего нашествия «поднебесных» брендов. Марки Great Wall, Hafei, BYD и Dongfeng делали свои первые экспортные шаги именно через «Ирито».

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

Что касается самой модели DFSK ix5, то перед нами, на первый взгляд, одноклассник ушедшей «Арканы». Однако, если внимательно изучить характеристики, то выяснится, что новинка будет заметно крупнее: длина — 4685 мм, ширина — 1865 мм, а размерность колёсной базы — 2790 мм.

В единственной комплектации Premium есть четыре подушки безопасности, система стабилизации, штатная медиасистема, панорамная крыша, систему бесключевого доступа, электропривод двери багажника, климат-контроль и 18-дюймовые колёса. Стартовая цена — 2 990 000 рублей.

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

Дорого? Это смотря кого считать конкурентом. Тем более, что поиск прямых соперников осложняют... паспортные данные. В документах написано, что полуторалитровый турбомотор выдаёт 137 л.с. и 220 Н·м. Однако представители импортёра уверяют: это сертификационная ошибка! И мощность движка составляет 150 л.с.

На самом деле, заявленные 137 сил выглядят весьма правдивыми. С безальтернативным вариатором разгоны откровенно неспешны, а старт начинается после секундной заминки. На трассовых скоростях, чтобы добиться реакции автомобиля на правую педаль, нужно продавить правую педаль до самого пола.

© «Моторинвест»

© «Моторинвест»

Но это уже ездовые нюансы. А перед тем, как начинать движение, потенциальным покупателям этой машины мы рекомендуем просто... посидеть за рулём. В целом эргономика неплоха. Вот только корпулентных водителей псевдоспортивное сиденье будет выталкивать своими валиками боковой поддержки.

Тот, кто сможет удобно усесться, по достоинству оценит классику здешнего интерьера! Аналоговая приборная панель — с хорошо читаемыми шкалами. Есть физические кнопки управления, отдельный блок микроклимата... Настоящее счастье для ценителя классики, не приемлющего вездесущие тачскрины.

Сзади удобно расположиться гораздо проще, чем спереди. Обитый экокожей диван удобен, а его конфигурация подобрана весьма удачно. Ждешь подвоха от скошенной крыши, но нет — над головой хватает запаса даже самым рослым пассажирам. В ногах тоже просторно — спасибо растянутой колёсной базе.

Будь здесь непробиваемая «аркановская» подвеска, мы бы смело сказали: вот она, адекватная замена прежним Renault. Но, увы... На наших дорогах купеобразный DFSK потряхивает сильнее желаемого: и на дорожной «мелочёвке», и на стыках покрытия, и на пологих волнах.

© «Моторинвест»

При этом жёсткость подвески не стала синонимом отточенной управляемости — рулится ix5 весьма средне. А ещё китайцы неожиданно убрали самый сильный козырь этой модели — полный привод. Он был, но полноприводную трансмиссию по непонятной причине решили убрать из списка опций.

Так что, запросив неполные 4 000 000 рублей, маркетологи «Моторинвеста» несколько погорячились... В целом машина очень неплоха, но потенциальный клиент, увидев такой ценник, наверняка проголосует своими деньгами за более раскрученный Haval H7x. Тем более, что «более раскрученный» значит и «обеспеченный запчастями».

Но посетить ближайшего дилера Dongfeng/DFSK редакция настоятельно рекомендует. На ступеньку выше кроссовера ix5 стоит соплатформенная модель ix7... И вот она оставила после себя совершенно иное впечатление! Тут и полный привод, и приятная работа подвески, и бодрая динамика. Впрочем, об этом мы расскажем отдельно.