На российский рынок выходит марка MG: модели, цены и обещания

О появлении MG в России разговоры ведутся уже не первый год, и вот наконец марка добралась до нашего рынка. Ее интересы тут представляют сразу два дистрибьютора, один из которых договорился о поставках с заводом, а второй, компания «Мир-Дистрибьютор», — непосредственно с концерном SAIC, которому принадлежит MG. 12 апреля в Москве состоялась презентация, организованная фирмой «Мир-Дистрибьютор»: она уже сертифицировала седан MG5, с которого и начнутся продажи, а также пообещала россиянам кроссоверы HS, ZS и лифтбеки с индексами 6 и 7. Следом появятся еще шесть моделей.

© Motor.ru

«Мир-Дистрибьютор» — это официальный представитель MG в России, у которого более трех десятков автосалонов в 18 городах и три склада запчастей, центральный в Москве и два региональных в Екатеринбурге.

В разговоре с «Мотором» представитель компании рассказал, каким образом были отобраны те или иные модели для поставки в Россию. «Они должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза и иметь возможность получить Одобрение типа транспортного средства — сертификат, который позволяет официально реализовывать их в стране», — пояснил он.

© Мотор.ру

Помимо уже упомянутых MG5, MG6, HS, ZS и MG7, в Россию планируется привезти паркетники RХ5 и RХ9, гибрид HS PHEV и еще некие секретные новинки. В арсенале у MG в Китае есть еще кроссовер MG One, который по габаритам близок к Volkswagen Tiguan, лифтбек D-класса MG 7 Trophy+ и электрический хэтчбек 4 Mulan — возможно, до России доберутся и они.

Особое внимание было уделено электрическому кабриолету Cyberster, однако, как выяснил «Мотор», его сертифицировать не планируется, по крайней мере пока. В «Мир-Дистрибьютор» рассказали, что у этой модели пока нет европейской версии, а значит и поддержки английского языка. Впрочем, это не помешало компании сделать Cyberster центральной частью презентации в Москве.

К слову, MG Cyberster уже можно купить в России — продажи запустил другой дистрибьютор, который оценил модель в 9 499 000 рублей.

© SAIC

© SAIC

© SAIC

© SAIC

© SAIC

Первым показали седан MG5, который выступает в том же классе, что и Hyundai Solaris. Его предложат с бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра мощностью 114 лошадиных сил и вариатором. У седана светодиодные фары, наружные зеркала с подогревом и электроскладыванием, датчик давления в шинах, мультируль, а также мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Конкурировать MG5 в России предстоит с Geely Emgrand, Omoda S5 и Kaiyi E5.

Начальную цену MG5 обещают удержать в пределах двух миллионов рублей. Помимо русификации, обещаны поддержка узбекского и казахского языков.

Но еще раньше «пятерки» появится лифтбек бизнес-класса MG6. Он будет доступен в России со 168-сильным мотором объемом 1,5 литра и семиступенчатой коробкой передач. В списке оснащения — 18-дюймовые диски, светодиодная оптика и люк на крыше. Предварительные цены объявили еще в августе прошлого года, они начинаются от 2,6 миллиона рублей.

© Мотор.ру

© Мотор.ру

© Мотор.ру

© Мотор.ру

© Мотор.ру

Кроме того, был представлен компактный кроссовер ZS. Он будет исключительно переднеприводным, и в России его предложат с 1,5-литровым мотором в связке с вариатором. В длину он достигает 4,3 метра при колесной базе в 2,58 метра, объем багажника составляет 359 либо 1166 литров в зависимости от того, сложены ли спинки задних сидений.

Был и более крупный HS — это 4,5-метровый кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью 229 лошадиных сил. Эту модель возили в Россию и раньше в частном порядке: согласно объявлениям на классифайдах, ее можно купить примерно за те же 2,6 миллиона рублей — но это будет паркетник с менее мощным мотором на полтора литра.

Уже к началу лета «Мир-Дистрибьютор» рассчитывает иметь на руках ОТТС на три модели, а к сентябрю — на пять. В продаже они появятся в следующем порядке: MG6 и ZS во втором квартале 2024 года, MG7 и HS в третьем квартале, а MG5 в четвертом. Cyberster можно будет заказать в первой половине этого года, но эту модель будут поставлять в частном порядке без ОТТС.

Еще один автомобиль из представленных в Москве — спортивный лифтбек MG7. Это потенциальный конкурент Chery Arrizo 8 и еще не появившемуся в России Geely Preface. Под капотом у «семерки» бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 261 лошадиная сила, а коробка передач — классический автомат ZF на девять ступеней. Заявлены электронноуправляемая подвеска и комплекс вспомогательный систем, от мониторинга слепых зон до помощи на парковке.

Планы у компании «Мир-Дистрибьютор» амбициозные: уже до конца этого года планируется увеличить количество автосалонов до 50 штук, а в перспективе продавать более трех тысяч машин в месяц, что обеспечит MG попадание в топ-10 брендов в России. /m