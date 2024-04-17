"За рулем": на горячем асфальте зимние шины теряют сцепные свойства

<p>С первого года своего появления на рынке в 2006 году, <strong>Nissan Qashqai</strong> быстро вышел на лидирующие позиции среди продукции <strong>Nissan,</strong> завоевав стабильную популярность среди автолюбителей. Обновленный в 2024 году, этот культовый кроссовер представлен в значительно переработанной версии, продолжая привлекать внимание как давних поклонников, так и новых ценителей, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-65274-nissan-qashqai-obnovilsja-novyj-dizajn-starye-traditsii" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>. Передовые дизайнерские решения, особенно очевидные в передней части автомобиля, отражают стремление <strong>Nissan</strong> соответствовать последним модным направлениям.</p><p>Реализация новой концепции освещения, при которой фары и дневные огни разделены изящной полосой, придает <strong>Qashqai</strong> более современный и живой вид. Также претерпела изменения и радиаторная решетка — <strong>Nissan</strong> отошел от своего фирменного дизайна <strong>V-Motion</strong> в пользу новой конструкции, которая за счет вспомогательных элементов делает фронтальную часть автомобиля шире и более выраженной. Задняя часть <strong>Qashqai</strong> также не осталась без внимания: обновленный дизайн бампера и современная подсветка задних фонарей с прозрачным стеклом и новой световой сигнатурой добавляют автомобилю свежести, сохраняя при этом его узнаваемость.</p><p>Эти обновления подчеркивают амбиции <strong>Nissan</strong> оставаться в авангарде автомобильной моды и технологий, предлагая автомобили, которые символизируют и надежность, и стиль. Свежее поколение <strong>Qashqai</strong> непременно привлечет широкий спектр внимания, подтверждая свою репутацию как одного из фаворитов на рынке.</p>