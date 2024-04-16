В апреле на российском авторынке снизились цены на автомобили восьми брендов. "Автоновости дня" подсчитали, на сколько изменилась их стоимость.

В начале апреля подешевели две модели Omoda: кроссовер C5 и седан S5. В комплектациях 2024 года производства их стоимость снизилась на 205-303 тысячи рублей (6,7-11,3%).

Цена упала на электрический хэтчбек Ora 03 с ретро-дизайном (бренд принадлежит Great Wall). Ценник на базовую версию Premium упал на 400 тысяч рублей (10,3%), топовая GT подешевела на 300 тысяч (7,5%).

Также в минус ушла стоимость четырех моделей Chery. Седан Arrizo 8, рестайлинговый кроссоверы Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro Max подешевели на 120-460 тысяч рублей (3,9-13,5%).

Geely снизила цены на новый кроссовер Coolray. Комплектации 2024 года получили "специальную выгоду" - минус 100 тысяч рублей от обычной цены.

BAIC ввел прямые скидки для четырех моделей: седана U5 Plus, кроссоверов X3, X55 и X7 в комплектациях 2023 года выпуска - 150-250 тысяч рублей (6,8-9,1%).

Один из самых доступных кроссоверов на отечественном рынке, китайский Livan X3 Pro, в новой базовой комплектации Comfort, а также в версии Luxury стал дешевле более чем на 330 тысяч рублей.

Бренд Voyah снизил цены на гибридный кроссовер Free в версиях EVR и EVR Long Range - ценник упал на 2,49 млн рублей (29,3-31,2%).

Подорожала в апреле одна из версий УАЗ "Буханка" (СГР) - на 15 тысяч рублей (1,1%). У грузовичка "Профи" длиннобазный вариант с моторами "Евро-5" и "Евро-2" цена выросла на 65 тысяч рублей (3,7-3,75%), а полноприводный "Профи" с однорядной кабиной и двигателем "Евро-5" упал в цене на 55 тысяч рублей (3,2%).

Выросла цена на пять моделей Changan - на 30-50 тысяч рублей (0,7-1,5%).

Стоимость кроссоверов Chery - Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro 2023 года выпуска прибавила 60-150 тысяч рублей (2,4-5,6%).

Кроссовер "Москвич 3" в комплектации 2024 года подорожал на 64-99 тысяч (4-5,6%), "свежий" седан "Москвич 6" - на 64 тысячи рублей (2,7-3%).

Стоимость флагманского кроссовера GAC GS8 второго поколения 98 выросла на 98,3 - 100,3 тысячи рублей (2,3-2,6%).

Ранее "РГ" писала о падении цен на автомобили с пробегом.