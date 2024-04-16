Эксперт рассказал, как ухаживать за автомобилем, чтобы он не терял в стоимости

Автомобиль может дешеветь по ряду причин. Встречают, как водится, по "одежке", а провожают по состоянию всех основных узлов и агрегатов. Соответственно, чтобы встреча не превратилась в проводы, а кончилась сделкой по купле-продажи, во время владения машиной надо следить как за внешним видом, так и за техническим состоянием. И заняться этим надо в первый же день после выезда из салона. Эксперты категории "Запчасти" в "Авито" подготовили специально для "Российской газеты" советы, которые помогут россиянам защитить автомобиль от потери стоимости.

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I. Защита кузова

Первое, на что смотрит непрофессиональный взгляд покупателя или профессиональный глаз подборщика - это кузов. Поэтому по умолчанию надо стараться избегать даже мелких контактов и тем более ДТП. Но даже в этом случае первозданная сохранность нового кузова не гарантирована: агрессивная внешняя среда, реагенты, летящие из-под колес машин на трассе камни - все может оставить свой след на корпусе автомобиля.

"Защититься от этого можно: покрыть наружные кузовные панели в защитную пленку. Такое решение не спасёт от сильных физических воздействий, но может предотвратить повреждения от мелких камней, песка и других внешних воздействий. Кроме того, такая плёнка прозрачна и практически незаметна на кузове", - советует Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления "Запчасти" в "Авито".

Нижние части кузова стоит прикрыть антигравийной пленкой - пороги, например, наиболее подвержены воздействию гравия. Колесные арки можно проклеить дополнительным слоем защитных ковриков: во-первых, защитят от песка и гравия, во-вторых - серьезно улучшат шумоизоляцию салона.

Будет нелишним защитить антигравийной плёнкой и фары.

Отдельно стоит покрыть радиатор. Кроме того, чтобы защитить его от камней в решетку радиатора можно поставить защитные сетки. Главное "оставить воздух" радиатору, так что в регионах с жарким климатом такая мера будет излишней.

Но и такой защиты не всегда достаточно. Неприкрытые плёнкой панели кузова стоит регулярно очищать с помощью детейлинга. Этот комплекс услуг по уходу за внешним видом кузова, салона, багажного и моторного отсеков поможет придать автомобилю вида только что сошедшего с конвейера. Но можно найти и более дешевую альтернативу - регулярную полировку. Это одна из составляющих частей детейлинга, которая включает в себя обработку поверхности кузова специальными средствами для удаления мелких царапин, окислов и других дефектов.

II. Умная парковка

Минимум 8 часов в сутки автомобиль среднестатистического россиянина находится без движения. За это время с машиной может случиться все, что угодно: ее могут толкнуть, поцарапать. Летом ситуация усугубляется тем, что на машину воздействует палящее солнце. За несколько сезонов детали интерьера могут не просто выцвести и потускнеть, но потрескаться.

При поиске открытого места для стоянки старайтесь выбирать открытые площадки - по возможности вдали от столбов, деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Кроме того, избегайте парковки в тесных местах. Чем больше пространства вокруг вашего автомобиля, тем меньше вероятность повреждения.

Если же машину надо оставить на улице на длительное время, используйте защитный чехол-тент. Так и кузов будет менее подвержен внешнему воздействию, и салон не пострадает от солнечного света. Защитить салон от солнца также помогут прозрачные атермальные пленки, которые полностью пропускают солнечный свет, а губительный ультрафиолет - нет.

Некоторые автолюбители рекомендуют закрывать лобовое стекло экраном: это недорогая защита приборной панели от перегрева. Еще один вариант - занавески на присосках, простая защита от солнца преимущественно на боковые окна автомобиля.

III. Проверенные запчасти и расходники

По словам аналитиков "Авито", если раньше на площадке в основном покупали б/у запчасти, то теперь пользователей все чаще интересуют именно новые детали. Покупатели ищут выгодные предложения и заказывают доставку, если продавец в другом городе, вместо того, чтобы идти в локальные магазины или на авторазвал в своём городе.

Выше всего доля новых автокомпонентов в запчастях для тормозной системы и подвески - более 67%. И конечно, они доминируют в продажах запчастей для ТО - почти 93%. А лидером по числу сделок по б/у товарам (57%) является раздел автокомпонентов для салона. Какие бы запчасти не пригодились - лучше не экономить, покупая неподходящие для вашего авто компоненты, всегда проверяйте совместимость.

В целом стоит понимать, что чем дороже запчасть и крепче репутация бренда, тем больше срок службы как самой детали, так и связанных с ней узлов. В период эксплуатации для автолюбителя это залог безопасности, при перепродаже - высокая оценка в глазах диагноста: издалека видно рачительного хозяина, меньше поводов для "обоснованного торга у капота".

IV. Топливо - только с крупных сетевых АЗС

Даже одна заправка низкокачественным бензином или дизелем способна вывести из строя топливную систему. Длительное использование неправильных ГСМ дает многие неприятные последствия вроде закоксовки поршневой группы. Кроме того, спутником автолюбителя может стать повышенный расход топлива, а потом и снижение мощности двигателя.

V. Сервис - чем официальнее, тем лучше

Идеальная история - когда машина весь срок службы в одних руках обслуживается у официального дилера и имеет все отметки в бумажной или электронной сервисной книгах. Такой лот абсолютно чист перед покупателем и не вызывает никаких сомнений.

Но в реальности многие автолюбители выбирают более доступное обслуживание. Здесь можно найти компромисс - обращаться в крупные сетевые автосервисы. Преимущества не только в гарантии на выполненные работы и запчасти, но и в том, что заезды в такие сервисы попадают в отчеты. И покупатель может этот отчет изучить и удостовериться, что ему предлагают не кота в мешке, а ухоженный автомобиль от заботливого владельца.

В уход за подержанным автомобилем стоит добавить еще антикоррозийную обработку. В случае с новым автомобилем она не требуется: заводской защиты вполне хватает на 3-5 лет эксплуатации даже в самых суровых условиях с солью и другими реагентами. Но вот в случае с машиной с пробегом ситуация меняется: трещины и сколы могут привести к коррозии.

Вопрос решается с помощью глубокой очистки и полировки кузова с последующим нанесением полимерного или воскового покрытия - оно создает защитный слой на поверхности кузова, который предотвращает проникновение влаги и соли.

В профильном сервисе стоит сделать антикоррозийную обработку днища. Она защитит нижнюю часть автомобиля от коррозии. Нелишним будет пройтись по швам и стыкам силиконовым герметиком. Герметизация швов кузова поможет предотвратить проникновение влаги в эти области. А влага - катализатор коррозии. Важно регулярно мыть автомобиль: это помогает удалить соль и другие коррозионные вещества с поверхности кузова и из полостей.