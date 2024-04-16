УАЗ наращивает производство с начала 2024 года

По итогам января и февраля 2024 года Ульяновский автозавод выпустил свыше 5,2 тыс. автомобилей УАЗ — на 65,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

По словам представителей региональной власти, в перспективе предприятие планирует и дальше наращивать объемы производства автомобилей, попутно реализовывая намеченные ранее проекты. В частности, в течение ближайших двух лет компания «Соллерс» намерена вложить в развитие индустриальной площадки ОАО «УАЗ» более 5,5 млрд рублей.

Ранее «Автоновости дня» написали о том, что УАЗ представит глубоко модернизированный внедорожник «Патриот» в 2025 году. По данным инсайдеров, работы над машиной идут совместными усилиями расположенного в Ульяновске инженерного центра УАЗа и размещенного в Казани проектного центра Sollers.