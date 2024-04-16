Россиянам начали приходить «спорные» штрафы на 2500 рублей. Комментарий юриста

Жителей и гостей столицы начали штрафовать за остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности. Эти нарушения в автоматическом режиме фиксируют камеры фото- и видеофиксации, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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«Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей», — отметил Анатолий Миронов.

В беседе с агентством адвокат пояснил, что, с одной стороны, строгое соблюдение ПДД повышает безопасность на дороге, однако правила не учитывают те обстоятельства, когда такая остановка или стоянка совершается вынужденно – например, в случае поломки автомобиля, плохого самочувствия водителя или невозможности объехать препятствие.

По словам Миронова, в его юридической практике не раз встречались сложности с определением той самой преднамеренности действий водителя, а значит, и с трудностью определения наличия или отсутствия состава административного правонарушения.

«Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной», — считает Анатолий Миронов.

В этом смысле юрист посоветовал не платить неоднозначный штраф сразу, а сначала проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на «дорожных» делах. Таким образом, автолюбитель внесет весомый вклад не только в защиту собственных прав, но и поможет лучше защитить права многих других людей, заключил Миронов.