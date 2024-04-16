В России в продаже замечен седан Kia Cerato, который стоит дешевле «китайцев»

«Китайская» версия известного россиянам седана Kia Cerato вновь подешевела. Если в конце января новые Kia K3 стоили на одном из классифайдов минимум 2 243 000 рублей, то к середине апреля их минимальный ценник снизился до 2 155 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За эти деньги (с учетом доставки, растаможки и прочих сопутствующих расходов) новый Kia K3 можно заказать в мультибрендовом автосалоне из Владивостока, предлагающем привезти из Китая версию со 140-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра и семиступенчатым «роботом».

Его комплектация называется Premium Luxury и включает в себя кожаный салон (с отделкой из эко-кожи), мультимедийную систему с крупным тачскрином, современную полуцифровую приборную панель, мульти-руль с кожаным ободом, 17-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида с парктроником, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также подогревы сидений, руля и боковых зеркал заднего вида.

Вариант с «атмосферником» — 1,5-литровым 116-сильным двигателем и вариатором — стоит дороже. За него, судя по объявлению, придется отдать «частнику» из Томска минимум 2 580 000 рублей, но здесь речь уже о машине из наличия, поэтому ждать ее прихода покупателю не придется. В Москве аналогичный экземпляр продается за 2 800 000 рублей.

В любом случае, если взять за основу именно стартовый ценник импортных Kia K3, то получается, что сравнимые по классу «китайцы» обойдутся дороже. Например, Changan Eado Plus, который официально поставляется в Россию из Китая, по «прайсу» стоит минимум 2 329 900 рублей, а JAC A5 Plus в облике «Москвича 6» можно купить за 2 336 000 рублей, и то если выбрать «среднюю» комплектацию «Бизнес» 2023 года выпуска.