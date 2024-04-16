В РФ привезли новые компактвэны Mitsubishi Xpander по цене от 2,55 млн рублей

Популярный в странах Юго-Восточной Азии компактвэн Mitsubishi Xpander продолжают поставлять в Россию частным путем. Как выяснили «Автоновости дня», эти машины приезжают к нам по «серым» альтернативным схемам, а цены на них по меркам класса откровенно невысоки и, судя по объявлениям на одном из классифайдов, стартуют от 2 550 000 рублей.

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Во столько новый семиместный Xpander 2023 года выпуска оценил «частник» из Самары. Комплектацию он не уточнил, но «необходимый минимум» у таких компактвэнов обычно есть — это кондиционер, камера заднего вида, 16-дюймовые литые диски, круиз-контроль, мульти-руль, штатная мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, Bluetooth и шестью аудиодинамиками, бортовой компьютер и третий ряд сидений, который вместе со вторым в случае необходимости можно легко сложить в ровный пол, увеличив багажник.

Интересно, что, например, в Тюмени аналогичный автомобиль стоит 2 700 000 рублей. По словам продавца, в эту цену входят оплаченный утильсбор, оформленный электронный ПТС, нештатные коврики «Эво» в салон и комплект зимних колес.

Еще дороже, за 2 829 000 рублей, этот же компактвэн продают в Магнитогорске. В 2 890 000 рублей его оценили в Белгороде, а в Краснодаре и Калуге за него просят ровно 2 900 000 рублей. Самый дорогой Xpander из всех выставлен на продажу крупным дилером из Москвы, который хочет продать его за 3 100 000 рублей.

Двигатель и коробка передач у всех предлагаемых «Икспандеров» одинаковые. Под капотом у них стоит простой 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 105 л.с. с цепным ГРМ, а пару ему составляет классический четырехступенчатый «автомат». Привод – только передний.

Производство Mitsubishi Xpander налажено в Индонезии, а продают эти компактвэны не только там, но и в других странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины и пр.), а также в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.