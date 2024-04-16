Дилеры перечислили бесперспективные китайские марки

В ходе опроса продавцы машин перечислили бренды, шансы на успех которых в России ничтожно малы. Ряд этих автомобилей собирается непосредственно в нашей стране крупноузловым методом. Результатами опроса поделился с редакцией Quto «Новый проспект».

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В опросе интернет-издания «Новый проспект» и телеграм-канала AutoRun SPb приняли участие 12 дилерских холдингов из Петербурга. В ответах можно было указать сразу несколько марок. По итогам исследования появился список брендов, рискующих уйти до конца 2024 года.

Kaiyi, BAIC и Livan, которые вышли на наш рынок в 2023 году, не входят в 2024 году даже в топ-25 по популярности. Kaiyi оказался на 30-м месте, а Livan не попал даже в топ-40. Kaiyi и BAIC выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде.

17% опрошенных дилеров отметили как бесперспективный бренд SWM, который также «осел» на «Автоторе». В Петербурге машины этой марки не попали по продажам даже в топ-50.

Огромные вопросы вызывают перспективы марок Dongfeng, JAC, MG, FAW, Jetta и Forthing, но их позиции несколько выше.

Сокращение дилерской сети замаячило перед брендами Chery, Omoda, Exeed, FAW и Dongfeng. У Chery, Omoda и Exeed в Петербурге более 10 дилерских центров на каждую марку, у FAW – девять салонов, а у Dongfeng – семь.

Марками с высокими шансами на сокращение дилерской сети являются Kaiyi, BAIC, MG и Changan.

Ранее, напомним, стало известно, что в Калининграде наладили производство китайских кроссоверов Jetour. На конвейер местного завода «Автотор» встал «молодёжный» вседорожник Dashing.