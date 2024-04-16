Стали известны самые «аварийные» китайские автомобили в России

Как говорится в отчёте Страхового дома ВСК, оказавшегося в распоряжении Motor.ru, по итогам первого квартала 2024 года лидируют по частоте попаданий в аварии автомобили «большой тройки» — Chery, Haval и Geely. На них пришлось 26, 19 и 16 процентов всех ДТП с китайскими машинами соответственно. Нередко инциденты на дороге случаются с Lifan (семь процентов) и FAW (шесть процентов).

© Chery

Самым «аварийным» в первом квартале года стал бестселлер Chery — кроссовер Tiggo 7 Pro, на который пришлось 10 процентов всех ДТП с китайскими машинами. За ним следуют Haval Jolion с восьмипроцентной долей, Haval F7 (шесть процентов) и Geely Coolray (пять процентов).

Обслуживание «китайцев» подешевело в 2024 году на шесть процентов. Самая маленькая средняя выплата по ОСАГО — у брендов Dongfeng (58 тысяч рублей), JAC и Tank (по 59 тысяч), а самая большая — у GAC (152 тысячи), Haima (124 тысячи) и принадлежащей Changan марки Hafei (123 тысячи рублей). Также недешево обходится ремонт BYD (120 тысяч), Zotye (91 тысяча) и FAW (85 тысяч).

Что касается самых популярных марок, то в среднем восстановление попавшего в аварию Haval обходится в 62 тысячи, Chery — в 67 тысяч, Geely — в 69. Это сопоставимо с затратами на Kia и Hyundai.

В прошлом году аварийность на дорогах России вернулась к росту после продолжительного падения. Число аварий увеличилось на 4,5 процента до 132,4 тысячи. Всего пострадало более 166 тысяч человек (плюс 4,3 процента), а погибло 14,5 тысячи (плюс 2,3 процента).