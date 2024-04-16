Эксперт назвал все проблемы моторов Renault Logan и Sandero

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о том, какие проблемы чаще всего встречаются у двигателей, которыми комплектовались "бюджетники" Renault Logan и Sandero/Sandero Stepway.

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Двигатель K7J 1.4 (75 л.с.) имеет простую конструкцию и блок с возможностью ремонтной расточки. Главными проблемами агрегата являются модульная катушка зажигания с корпусом, склонным к растрескиванию с течением времени. В трещины попадает влага, и о работе без сбоев можно забыть.

Двигатель K7M 1.6 устанавливался на Logan и Sandero, но имел разную мощность - 84 л.с. на седане и 87 "лошадок" на пятидверке. Разницы в конструктиве нет - только в прошивке блока. Характеризуется как исключительно живучий, с ресурсом до 600 тысяч км точно. Недостатки - большой топливный аппетит, течь переднего сальника коленвала, а также расположение некоторых узлов относительно друг друга, что значительно затрудняет их самостоятельную замену.

После модернизации мотор получил индекс K4M и увеличенную до 102 и 103 л.с. У двигателя уже 16 клапанов, появились гидрокомпенсаторы зазоров, катушки зажигания стали индивидуальными. Частые проблемы с рассыхающимися изолирующими резинками катушек, течью масла, охлаждающей жидкости, клином водяной помпы или ролика натяжителя, может подводить датчик положения коленвала, возможен подсос воздуха через впускной коллектор. Несмотря на то, что двигатель может работать на АИ-92, всё же лучше придерживаться рекомендации по заправке АИ-95, что убережёт от раннего выхода из строя катушек зажигания, свечей и повышенного образования нагара.