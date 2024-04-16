Названы популярные автомобили с пробегом дешевле 1,5 млн рублей

Специалисты «СберАвто», сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали совершенные за первый квартал 2024 года покупки автомобилей на платформе и рассказали «Автоновостям дня», какие машины с пробегом стоимостью до 1,5 млн рублей оказались самыми востребованными у российских автолюбителей.

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Прежде всего, эксперты отметили, что на покупки автомобилей этой категории пришелся 71% от всех совершенных сделок с подержанными машинами на платформе «СберАвто» за отчетный период.

В ТОП-10 самых популярных моделей дешевле 1,5 млн рублей вошли LADA Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio, LADA Vesta, LADA Niva, Opel Astra, Skoda Octavia и LADA 4×4.

Чаще всего в этой ценовой категории россияне выбирают подержанные LADA (13% от всех продаж авто с пробегом стоимостью до 1,5 млн рублей в 2024 году), а именно модели Granta, Vesta и Niva 4×4.

Вторым по популярности является бренд Kia с 7-процентной долей продаж и бестселлерами в лице Rio, Sportage и Ceed, а замыкает «тройку» лидеров обладающий такой же долей Hyundai (7%; Solaris, Creta и Tucson). В ТОП-5 также вошли автомобили бренда Volkswagen (7%; Polo, Tiguan и Passat) и Toyota (6%; Camry, Corolla и Land Cruiser).

Наибольшая доля сделок в ценовой категории до 1,5 млн рублей из всех сделок по покупке авто с пробегом зафиксирована в Челябинской области – 81% (в топе предпочтений марки LADA, Mitsubishi и Renault, а самыми востребованными моделями являются LADA Granta, LADA Niva и Volkswagen Tiguan.

Далее следуют Свердловская область (78%; LADA, Kia и Renault; Volkswagen Polo, LADA Granta и Kia Rio), Самарская область (77%; LADA, Hyundai и Chevrolet; LADA Granta, Hyundai Solaris и LADA Niva), а также Башкирия (75%; LADA, Hyundai и Volkswagen; Hyundai Solaris, LADA Granta и Volkswagen Polo) и Татарстан (74%; LADA, Hyundai и Renault; LADA Granta, Hyundai Solaris и Opel Astra).

Замыкает рейтинг регионов Краснодарский край (также 74%), где из б/у машин до 1,5 млн рублей наибольшим спросом пользуются LADA, Nissan и Volkswagen, а из моделей в этой ценовой категории там лучше всех продаются Volkswagen Polo, LADA Granta и Hyundai Solaris.