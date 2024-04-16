С дилеров требуют доплатить миллионы за проданные «серые» машины

Долгое время «серые» дилерские центры предпочитали оформлять ввозимые из других стран автомобили на своих сотрудников. Это позволяло экономить на утилизационном сборе: при ввозе частным лицом тариф составлял 3,4 тысячи рублей, а для юрлиц (до августа 2023 года) — 178 400 рублей. Но сейчас таможенники массово требуют возместить разницу.

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Как отмечает издание 74.ru, таких ситуаций очень много: некоторым россиянам пришли требования доплатить 15 миллионов рублей. Для машин, ввезённых позднее августа 2023 года, обязанность доплачивать разницу между ставками утильсборе лежит на владельце автомобиля.

Срок исковой давности по таким делам составляет 3 года, в течение которых ФТС может потребовать доплату, а в случае отказа — судиться, до этого добившись приостановки регистрации транспортного средства. В этом случае эксплуатация техники становится невозможной.

При этом утильсбор не является единственной зоной риска: Федеральная таможенная сулужба вправе взыскивать разницу по всем видам сборов — НДС, таможенным пошлинам, акцизам, а также пересчитывать платежи при обнаружении занижения таможенной стоимости.

Ранее эксперты объяснили, в чём опасность покупки «серых» машин. За последние годы модели из Китая завоевали популярность на российском рынке, однако многие из предлагаемых моделей ввозились не по официальным каналам. В результате владельцы сталкиваются со множеством проблем.