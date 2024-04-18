Эксперт рассказал, что подготовка автомобиля к лету сильно подорожала

По итогам I квартала 2024 года спрос на услуги автосервисов увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом 2023-го. При этом подсчитано, что комплексная подготовка автомобилей к летней эксплуатации в России стоит примерно 21,8 тысячи рублей. Если обойтись только наиболее востребованными работами, без полировки кузова и химчистки салона, то цены будут начинаться от 12,3 тысячи рублей.

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Отмечается, что спрос на комплексную диагностику машин вырос в этом году на 90% по сравнению с прошлым, а стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. Так, в Москве и Екатеринбурге она оценивается в 1 000 рублей, а в Казани — 500 рублей. Цены на выездную диагностику составляют порядка 2 500 рублей.

Регулярное ТО стоит, в среднем, от 6 000 рублей. Так, замена топливного, воздушного и салонного фильтров обойдётся водителям по 600 рублей, работы по замене тормозной жидкости и антифриза оцениваются, в среднем, по 1 000 рублей, а заправка кондиционера — от 1 500 рублей. При этом спрос на последние работы в I квартале вырос на 43% по сравнению с 2023-им.

Эксперты рекомендуют перед началом летнего сезона удалять появившиеся за зиму вмятины и царапины — эти работы стоят, в среднем, от 1 000 рублей. А цены на покраску одной детали начинаются от 5 000 рублей.

Абразивная полировка кузова, в среднем, стоит от 4 500 рублей, химчистка салона — от 3 000 рублей. Спрос на эти услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 31% и 46% соответственно.

Эксперты также отмечают, что в 2024 году заметно увеличился интерес россиян на тонировку стёкол — на 65%, а средняя стоимость нанесения плёнки равна 1 000 рублей. Столько же попросят за установку мультимедиа или акустики.