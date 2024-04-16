Автоэксперт раскрыл проблему, с которой столкнулась отрасль электрокаров в РФ

Большая доля электрокаров первого поколения на дорогах России — это проблема, поскольку им недоступна быстрая зарядка. Об этом в беседе с РИАМО сообщил генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий.

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«Растущая доля быстрых ЭЗС в России означает, что целевым коэффициентом для страны является 40 электромобилей на 1 коммерческую ЭЗС», — отметил эксперт.

Малый парк электромобилей, по его словам, также является препятствием для развития инфраструктуры, поскольку она медленно окупается. Однако популярность электротранспорта в России продолжает расти, констатировал эксперт.

До этого Сильницкий сообщил, что рынок электромобилей в России за последние полгода вырос в 1,5 раза. По его словам, только за февраль 2024 года было продано 1905 электрокаров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

По данным аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners, в ближайшие несколько лет продажи электромобилей в России будут находиться на рекордно высоких уровнях.