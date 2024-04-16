Эксперт рассказал, к каким проблемам приводит старое масло в коробке передач

Выяснилось, к каким проблемам приводит старое масло в коробке передач
Если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя.
Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал совладелец и директор по развитию автосервиса и детейлинг-центра международной сети Fit Service Евгений Евтеев.
«Водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, то есть появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. Если речь идет о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива, при непрогретом двигателе и коробке вы почувствуете тугое включение передач», — сказал Евтеев.
Автоэксперт также подчеркнул, что при любом типе трансмиссии, на ходу вероятнее всего появятся неприятный гул и вибрации. В итоге, если даже после появления первых признаков неисправности водитель не поторопится в сервис, агрегат может выйти из строя полностью.
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