Количество электрокаров в России увеличилось в полтора раза

За прошедшие шесть месяцев рынок электрических автомобилей в России вырос в 1,5 раза. В феврале было продано 1 905 электрокаров, и это в 3,5 раза больше, чем за тот же месяц годом ранее. В марте количество проданных новых электромобилей выросло до 2 499 моделей. А всего за первый квартал 2024 года было реализовано 5 889 моделей, и это в 3,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий.

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К началу 2024 года в России было зарегистрировано 39,1 тыс. электромобилей. Несмотря на то, что это всего 0,1% от общего количества машин, которые ездят по российским дорогам, динамика показывает развитие рынка электрического транспорта.

Эксперт отметил, что среди новых электрических моделей продолжает удерживать лидерство Zeekr — этой китайской марке принадлежит почти половина (48,7%) продаж в марте. Вторую строчку занимает Volkswagen, третью — Tesla. В пятёрку также вошли Avatr и Evolute.

Также в первом квартале 2024 года в России зафиксирован резкий всплеск спроса на гибридные автомобили. Продажи новых гибридов на российском рынке выросли почти в 50 раз по сравнению с первыми тремя месяцами 2023-го. На вторичном рынке спрос на бензо-электрические модели увеличился на 47,8%. Сильнее всего вырос спрос на технику китайского бренда LiXiang.

Недавно аналитическое агентство «Автостат» в ходе онлайн-опроса выяснило, что почти все (94%) автомобилисты, которые сейчас владеют электрокаром, в следующий раз снова выберут машину с электромотором. Кроме того, эксперты выяснили, что большинство (69%) нынешних пользователей электромобилей ранее ездили на бензиновых машинах, а примерно у каждого пятого (21,4%) раньше был дизельный автомобиль. Ранее пользовались гибридами и электрокарами только 5% респондентов.