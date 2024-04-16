Названы самые удобные регионы для водителей электрокаров

Самым удобным регионом для водителей электромобилей стала Московская область — там расположена 531 станция для зарядки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий. За Подмосковьем в рейтинге следуют Москва (462), Краснодарский край (268), Санкт-Петербург (213) и Татарстан (212), рассказал эксперт.

«К концу 2024 года в России планируется установить 1437 быстрых зарядных станций в рамках реализации инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», — рассказал Сильницкий.

К концу 2025 года, по его словам, в стране появятся свыше 2.8 тыс. быстрых зарядных станций, а к концу 2026-го — 3,3 тыс.

До этого Сильницкий заявил, что рынок электромобилей в России за последние полгода вырос в 1,5 раза. По его словам, только за февраль 2024 года было продано 1905 электрокаров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Согласно данным эксперта, в марте 2024 года в России было продано 2499 новых электрокаров, а это в 3,5 раза больше, чем год назад. Всего за первый квартал 2024 года было реализовано 5889 новых электромобилей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.