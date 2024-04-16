Угон автомобиля с платной стоянки: кто несет и ответственность и что делать

Платная стоянка — это место, где автовладельцы оставляют свои автомобили в надежде на их сохранность. Однако иногда транспортные средства с них все же угоняют. «АиФ» рассказал, кто будет отвечать перед водителем в таком случае.

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Кто несет ответственность за сохранность авто на платной стоянке?

За автомобили, оставленные на территории платной стоянки с заключением договора, отвечает владелец стоянки. Это подтверждают и решения судов. Так, Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел дело о взыскании с лица, владеющего автостоянкой, стоимости угнанного авто. Хозяин машины улетал на отдых и оставил автомобиль под охраной возле аэропорта, но по приезде не обнаружил ее.

Владелец парковки отказался добровольно возмещать сумму ущерба, и мужчина обратился в суд. На руках у него был договор оказания услуг, из которого следовало, что он передал свою машину на хранение на определенный период конкретному юридическому лицу. В результате суд удовлетворил требования — взыскал стоимость машины, штраф и моральную компенсацию. Отменить решение не удалось ни в апелляционных, ни в кассационных инстанциях.

Сами отношения между лицом, владеющим парковкой, и человеком, арендующим место для автомобиля, регулируется Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей». Кроме того, в России действуют правила оказания услуг автостоянок — их утвердило правительство еще в 2001 году. Согласно им, если из-за ненадлежащего оказания услуг по хранению авто его угонят, то владелец вправе потребовать полного возмещения стоимости. Требования подлежат удовлетворению в 10-дневный срок с даты предъявления.

Нужно ли возвращать компенсацию, если машину найдут?

Судебная практика показывает, что деньги возвращать не нужно. В одном споре, который рассматривался Верховным судом, речь шла о хищении транспортного средства с подземной парковки многоквартирного дома. Через несколько месяцев полиция нашла авто и вернула хозяйке на основании постановления следователя.

Владелец парковки потребовал отдать обратно сумму компенсации, однако суд решил, что возмещение не связано с наличием автомобиля — речь идет о компенсации понесенных убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора об оказании услуг.

Какие правила действуют на обычных парковках?

Потребовать компенсацию на обычных парковках, скорее всего, не выйдет. Как объясняют юристы, если автомобиль находится на платной стоянке, то он автоматически считается находящимся под охраной. Однако владелец парковки, как правило, не несет ответственности за транспортное средство, поскольку такие места обычно относятся к общественным дорогам.

Вместе с тем, если с организацией или частным предпринимателем, управляющим парковкой, заключен договор охраны, то ситуация меняется. В таком случае пострадавший имеет право на компенсацию стоимости утраченного автомобиля.