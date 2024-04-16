Ford запатентовал систему контроля давления в шинах, которая защитит от кражи колес

Запатентованный производителем датчик давления в шинах будет собирать огромный массив информации и получит собственную систему электропитания. Это позволит ему работать даже во время стоянки, фиксируя изменения давления, когда машину, к примеру, подняли на домкратах. Ожидается, что новшество также улучшит работу электронных ассистентов, так как они будут учитывать ещё больше входных данных.

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Сайт CarBuzz нашел в базе Германского ведомства по патентам и торговым знакам заявку от Ford, описывающую устройство и работу продвинутого датчика давления в шинах. Функционально сенсор будет напоминать Pirelli Cyber Tyre на McLaren Artura, но сможет «считывать» больше данных и вдобавок получит собственную систему питания, отвязанную от бортовой сети автомобиля.

Для этого используют пьезоэлектрический материал. Такие материалы обладают способностью генерировать электрический заряд от приложенного механического напряжения. В патенте «голубого овала» указано, что датчик будет активен даже во время стоянки. Система сможет распознавать, когда машину подняли на домкратах, и отпугивать воров сигнализацией. Однако этим возможности нового сенсора не ограничиваются.

В реальном времени датчик будет собирать информацию о температуре, скорости, износе протектора, проскальзывании колес и многом другом. Теоретически всё это позволит электронике быстрее реагировать на смену дорожной обстановки. Причем как на бездорожье, так и на твердых покрытиях. Например, сенсор сможет точнее определять скользкую дорогу, а также расширит диапазон работы систем управления вектором тяги — в частности, на многомоторных электрокарах.