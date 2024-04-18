Автоэксперт объяснил, чем опасен плохой запах из кондиционера

Наиболее подходящим моментом для планового обслуживания кондиционера автомобиля являются весенние месяцы. То есть сразу после долго зимнего периода, когда системой вообще не пользовались, стоит заехать на СТО для проверки кондиционера. Диагностика, прочистка и, по необходимости, заправка климатической системы позволит избежать проблем в самый неподходящий момент. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

© Российская Газета

"Длительность промежутков между очисткой кондиционера зависит от: условий эксплуатации машины, климатических особенностей конкретной местности, а также частоты и интенсивности использования кондиционера. Если вы живете в пыльном городе, где полгода зима, а вторые полгода резкие перепады температур, если кондиционеру предстоит трудиться без остановок в летних пробках, то стоит проверять систему почаще. Например, можно ориентироваться на периодичность - каждые полгода.

Специфика работы кондиционера предусматривает постоянную циркуляцию хладагента в его системе. Он переносит тепло из внутреннего пространства салона наружу. В результате на поверхности радиатора-испарителя, естественно, образуется избыточная влага. Кроме того, в процессе эксплуатации накапливаются остатки пыли, грязи и другие мелкие частицы, принесенные потоками воздуха с улицы.

Совокупность влаги и микрочастиц создают благоприятную среду для существования и роста различных вредных микроорганизмов. Следствие - неприятный запах, тяжелый и спертый воздух, из-за которого становится тяжело дышать. Подобные явления чреваты не только дискомфортом, но и угрозой для здоровья. Известно, что от загрязненной системы кондиционирования часто страдают аллергики и астматики.

Наличие грязи в системе оказывает неблагоприятное воздействие и на различные элементы автомобиля. На алюминиевых деталях активно развивается коррозия, быстрее появляются микротрещины на различных шлангах, а после - возникают утечки хладагента.

Рекомендую обязательно выполнять дезинфекцию кондиционера авто на СТО как минимум один раз в год. При появлении в салоне неприятных запахов, внеплановую профессиональную очистку стоит сделать как можно быстрее.

При аппаратной комплексной очистке будет проведен демонтаж салонного фильтрующего элемента, подключено специальное оборудование к воздуховодам, проведена обеззараживающая обработка составляющих системы активным антибактериальным составом. Аппарат усиливает действие жидкости с дезинфицирующими свойствами на самых проблемных участках системы, где скапливается больше всего грибка, бактерий, плесени. Далее будет установлен новый фильтр", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Игорь Серебряков объяснил, что может течь из машины и чем это опасно.