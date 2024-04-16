Автоэксперт заявил, что россияне не доверяют китайским автомобилям

Продажи на вторичном рынке в России растут. Впервые с октября прошлого года на вторичке было продано более полумиллиона машин: в марте россияне приобрели 502 тыс. автомобилей, и это на 26% больше, чем в феврале и на 1% больше, чем в марте 2023 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, рост продаж подержанных моделей связан с тем, как россияне относятся к новым китайским машинам.

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По словам специалиста, вторичка предлагает большой выбор моделей стоимостью ниже «китайцев», которые ещё пока не смогли себя зарекомендовать. «На вторичном рынке и нормальные машины присутствуют, и с запчастями дело наладилось. Можно купить приличную машину за приемлемые деньги. А новая бюджетная плохонькая китайская — это 2,5 млн рублей», — сказал Субботин.

При этом стоимость подержанных китайских кроссоверов за год удвоилась. Средняя цена новых SUV в январе–марте 2024 года стала выше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 и достигла 3,1 млн рублей. Число объявлений о продаже подержанных китайских кроссоверов в I квартале 2024 года выросло на 120%, а спрос на них вырос на 54,8%. На вторичном рынке стоимость китайских подержанных кроссоверов стала выше практически на 100% и достигла 2,5 млн рублей.

Недавно журналисты составили список кроссоверов с пробегом, которые стоят как новый «Москвич 3» — около 1,6 млн рублей. В список моделей вошли Audi Q7 с пробегом 144 тыс. км, Nissan Murano, который проехал 149 тыс. км, Infiniti JX35 с более 173 тыс. км на одометре, Nissan X-Trail (143 тыс. км), Hyundai Creta (122 тыс. км), Ford Kuga (137 тыс. км), а также несколько китайских моделей с пробегом до 40 тыс. км. Однако почти все модели за эту цену едва ли могут быть в хорошем состоянии, рассказал автоэксперт редакции Quto.ru.