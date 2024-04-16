Названы самые популярные дизельные легковушки старше 5 лет

Собственный рейтинг составили специалисты «Автотеки». В ходе исследования было подсчитано количество запросов на проверку истории машин в данном сегменте с января 2023 по март 2024 года.

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Результаты исследования «Автотеки» оказались в распоряжении Quto. В ходе анализа данных выяснилось, что наиболее популярной моделью с дизельным двигателем в возрасте более пяти лет с минимальным пробегом является Mazda CX-8. На второй и третьей строчках также оказались Mazda – Axela (Mazda3) и CX-3. Средний пробег перечисленных моделей составляет, соответственно, 54 642, 66 033 и 69 841 км.

Также в топ-10 по числу запросов вошли Mitsubishi Delica D5 (74 779 км), Land Rover Range Rover Velar (79 714 км), Mercedes-Benz GLC-класс Coupe (85 273 км), Mazda CX-5 (95 901 км), Porsche Macan S (96 089 км), BMW 6 серия GT (97 492 км) и Jaguar F-Pace (98 165 км).

Ранее, напомним, стало известно, что Toyota не сомневается в долгосрочном будущем дизельных двигателей. Автогигант знает, как продлить жизнь экономичным и тяговитым ДВС.