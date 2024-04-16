Каким будет проекционный дисплей электрокара Atom: новые подробности

Российский электромобиль Atom, как уже известно, получит встроенный в руль многофункциональный экран. Однако единственным он все же не будет: обещан также проекционный дисплей AR HUD, который будет работать на собственном движке AR Engine. Причем создавать приложения смогут сторонние разработчики, воспользовавшись конструктором Builder.

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Проекционный дисплей на AR Engine синхронизируют со всеми системами Atom. То есть, и приложения, созданные с помощью конструктора Builder, смогут использовать телеметрию, данные из облака, от систем ADAS и навигатора. Вид графических элементов и их расположение могут быть разными — в пределах технических возможностей экрана.

Еще одна особенность отечественного AR HUD — «удаленность» проекции. Плоскость с виртуальными элементами воспринимается так, как будто находится на расстоянии 12 метров от водителя, что позволяет не менять фокусировку зрения при взгляде на дорогу. У других распространенных моделей показатель варьируется от одного до пяти метров. Кроме того, высоту и наклон проекции можно будет настраивать.

© Atom

Базовые же функции стандартные: экран отображает на лобовом стекле информацию о скорости движения, навигацию и уведомления.

Каждый AR HUD будут тестировать и калибровать с при помощи машинного зрения на производстве. Сейчас он проходит испытания в инженерном центре в Москве и в низковольтной лаборатории в Набережных Челнах.

Еще не выпущенный Atom уже успел сменить дизайн: новую внешность 3,99-метрового хэтчбека с иной оптикой и улучшенной аэродинамикой показали в феврале. Появиться на рынке автомобиль должен в 2025 году, а предзаказы принимают с осени 2023-го.