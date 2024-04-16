Каким будет проекционный дисплей электрокара Atom: новые подробности
Российский электромобиль Atom, как уже известно, получит встроенный в руль многофункциональный экран. Однако единственным он все же не будет: обещан также проекционный дисплей AR HUD, который будет работать на собственном движке AR Engine. Причем создавать приложения смогут сторонние разработчики, воспользовавшись конструктором Builder.
Проекционный дисплей на AR Engine синхронизируют со всеми системами Atom. То есть, и приложения, созданные с помощью конструктора Builder, смогут использовать телеметрию, данные из облака, от систем ADAS и навигатора. Вид графических элементов и их расположение могут быть разными — в пределах технических возможностей экрана.
Еще одна особенность отечественного AR HUD — «удаленность» проекции. Плоскость с виртуальными элементами воспринимается так, как будто находится на расстоянии 12 метров от водителя, что позволяет не менять фокусировку зрения при взгляде на дорогу. У других распространенных моделей показатель варьируется от одного до пяти метров. Кроме того, высоту и наклон проекции можно будет настраивать.
Базовые же функции стандартные: экран отображает на лобовом стекле информацию о скорости движения, навигацию и уведомления.
Каждый AR HUD будут тестировать и калибровать с при помощи машинного зрения на производстве. Сейчас он проходит испытания в инженерном центре в Москве и в низковольтной лаборатории в Набережных Челнах.
Еще не выпущенный Atom уже успел сменить дизайн: новую внешность 3,99-метрового хэтчбека с иной оптикой и улучшенной аэродинамикой показали в феврале. Появиться на рынке автомобиль должен в 2025 году, а предзаказы принимают с осени 2023-го.