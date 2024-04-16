В России в 4 раза выросло количество китайского премиума

В марте в России было продано 14 736 китайских автомобилей, претендующих на премиальный статус. Это на 33% больше, чем месяцем ранее и в четыре раза (+296%) больше, чем в марте прошлого года. Год назад в премиальном сегменте продавалось 11 китайских моделей, сейчас их насчитывается уже 46. С учетом премиальных брендов из других стран доля премиум-сегмента на российском авторынке выросла до 13%. Об этом сообщают эксперты банка «Открытие».

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Эксперты составили список из 20 самых популярных китайских премиальных моделей. Большинство из них стоит дороже 5 млн рублей. Наиболее активно в марте россияне покупали кроссоверы LiXiang L9 и L8, они разошлись тиражом в 1 815 и 1 807 автомобилей соответственно. Третью строчку занял Exeed RX (1,6 тыс. машин). Четвёртое место у Tank 300 (1,6 тыс. машин), пятое — у Voayah Free (1,3 тыс.).

В десятку также вошли Tank 500, Exeed TLX, Exeed VX, Zeekr 001 и Hongqi H5. Последние места в списке самых популярных заняли Huawei Aito M7, Yangwang U8 и Wey 05.

При этом продажи привычных премиальных марок в России тоже растут — в марте 2024 года они увеличились на 76% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Активнее всего россияне покупают Lexus RX, BMW X5 и BMW X7.

Статистика «Авто.ру» говорит о том, что россияне стали реже обращать внимание на подержанные модели премиального сегмента.