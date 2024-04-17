На продажу выставили гроб на колесах, на котором вам захочется прокатиться

Мы живем в эпоху, когда автомобили могут невероятно быстро ускоряться, достигать огромных скоростей и даже подпрыгивать в воздухе. Но сегодня нам не хватает тех творческих проектов, которые мы видели десятилетия назад.

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Мы слишком заняты разговорами о запасе хода электромобилей или мощности супер-пикапов, в то время как мы могли бы говорить об этом милом и очень прикольном гробе на колёсах. В настоящее время необычный хотрод, похожий на классический драгстер, выставлен на продажу на аукционе «Bring a Trailer».

Судя по описанию, это был очень дорогостоящий проект. Стоит отметить, что подобные автомобили обычно являются недоделанными только ради вау-эффекта, который они должны создавать, но похоже, что этот хотрод продуман и реализован на гораздо более качественном уровне.

Гроб из стекловолокна длиной 2,5 метра прикреплен к специальному шасси с коробчатой рамой. Если передняя ось выдвинута максимально вперёд, то задний ведущий мост от Ford расположен там, где у водителя будут находиться колени. Естественно это выглядит совершенно некомфортно, но как же круто видеть задний мост у себя под ногами!

В движение эта безумная штука приводится смалл-блоком Chevrolet V8 с неизвестными характеристиками. Он использует четырехкамерный карбюратор Holley и впускной коллектор Edelbrock, а также работает в паре с трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач GM TH350.

Спереди установлены дисковые тормоза Wilwood, а сзади — барабаны. Передние 15-дюймовые колеса обуты в шины Widetrack Radial шириной 165, а на массивных задних колесах установлены слики Hoosier 32,0/13,5.

Как вы уже догадались, это творение вдохновлено чем-то из Голливуда. Например, он напоминает довольно известный гроб на колёсах Drag-U-La, показанный в сериале «Семейка монстров» еще в 1965 году.

Если вы тоже почувствовать себя телезвездой (причем жуткой) или просто иметь самую глупую машину в округе, то придется расстаться как минимум с 11 500 долларами (~1,1 млн рублей). Однако до окончания аукциона осталось еще четыре дня, так что цена может значительно вырасти.