Стекло и пластик: как полировкой портят фары и как полировать их правильно

Вроде бы полировка фар – не такая уж сложная процедура, и часто её предлагают в качестве дополнительной услуги при мойке или химчистке салона. Ну а детейлинг без полировки сейчас даже сложно представить. Мы уже рассказывали, как полировать фары своими руками, и выглядит эта работа не самой сложной. Тем не менее полировка фар – это процесс, в котором тоже можно допустить ошибки. И что особенно обидно, эти ошибки могут не только помешать добиться желаемого результата, но и добить оптику окончательно. Так какими могут быть ошибки и как отполировать фары правильно?

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В чём суть?

Почти все фары современных автомобилей пластиковые. С одной стороны, это хорошо: пластик дешевый, не хрупкий, травмобезопасный и позволяет сделать фару практически любой формы. И ещё он не так боится перепадов температуры, как стекло, а для галогенных фар это важно: в процессе работы они нагреваются до нескольких сотен градусов, и если такую фару обдать холодной водой из лужи, она легко может треснуть. Однако у пластиковой оптики есть серьёзный недостаток: её легко поцарапать, а вдобавок сам пластик, в отличие от стекла, активно выгорает под действием ультрафиолетового излучения и температуры лампы.

Получить каким-то образом отдельную глубокую царапину на фаре сложно. Зато множество очень мелких царапин, которые образуются в процессе эксплуатации от мелких твёрдых частиц, находящихся в воздухе, приводит к помутнению фары. То есть, она становится матовой и теряет прозрачность. К тому же её внешний вид вызывает тоску: машина с «отпескоструенными» фарами выглядит не то, чтобы совсем жалко, но немного грустно – точно.

Желтеет фара в большей степени не от выгорания пластика, а от выгорания поликарбонатного лака, которым покрывают фары для сохранения от пескоструя и УФ-излучения. Впрочем, и мутнеет она больше от дефектов лака, а не самого пластика.

Полировка фар часто сводится к полировке именно этого слоя защитного лака, а не пластика. В теории эта процедура похожа на полировку кузова: верхний слой ЛКП – это тоже лак (хотя и не такой по составу, как лак фары), и полируют именно его, а не саму краску. Этого в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы вернуть фаре былой лоск. Правда, иногда это делают не совсем правильно.

Наждачка, зубная паста или дихлорэтан?

Есть три основных способа полировки: ручной, механический и только набирающий популярность химический. Для первого способа не требуется никаких приспособлений, и он доступен каждому, у кого свободное время, крепкие нервы и физическая выносливость. Механическая полировка предполагает наличие хотя бы дрели, а химическая – некоторых специальных приспособлений и расходников. В чём преимущества и недостатки каждого из этих способов полировки?

Основное преимущество ручной полировки – её доступность и безопасность для пластика. Особенно, если в качестве полироли использовать зубную пасту. Несмотря на скептицизм в её отношении, полировать пастой можно. Только очень долго и нудно. Разумеется, слишком затёртую фару в заводское состояние ручной полировкой зубной пастой вернуть не получится – руки отвалятся, да и солнце к концу процесса уже окончательно погаснет, а наша планета остынет.

Однако более-менее привести фары в порядок зубной пастой можно. Наносим её на мягкую ткань – и в путь. Главное, не забыть до начала полировки хорошенько вымыть и просушить фары, а в идеале – ещё и обезжирить. Если зубной пастой ничего сделать не получается, можно попробовать использовать пасту Гои.

С помощью механической полировки можно восстановить фары, пребывающие в более запущенном состоянии. И это тоже можно сделать самостоятельно. Начинаем с того же: мойки и обезжиривания. А дальше на сцене появляется наждачка, которую лучше выбрать с мелкой зернистостью – 1500 или 2000. В особо запущенных случаях можно взять и крупнее, но нужно помнить, что чем наждачка мельче, тем менее травматично для фар пройдёт полировка, и менять наждачку нужно от более крупнозернистой к мелкозернистой.

После обработки фар наждачкой (которую нужно смачивать водой) придётся воспользоваться дрелью или шлифмашинкой. На полировальный круг наносим полироль (в продаже есть специальные полироли для оптики, можно выбрать любую по своему вкусу) и потихоньку начинаем устранять матовый после обработки наждачкой слой лака.

Что важно учитывать при такой обработке? Во-первых, нельзя работать дрелью на слишком высоких оборотах и сильно прижимая её к пластику. Всё это приведёт к локальному перегреву, из-за которого скорее всего придётся покупать новую фару. Поэтому лучше работать чуть подольше, но не чрезмерно напористо. Во-вторых, элементы кузова, к которым примыкает фара, обязательно нужно защитить малярным скотчем. Ну а перфекционистам можно посоветовать фары вообще снять. Кстати, в хороших мастерских чаще так и поступают – полируют демонтированные фары. Это и проще, и безопаснее для кузова.

А теперь самое интересное. Химическая полировка появилась не так давно, но уже стала достаточно популярной. Так ли она хороша?

Да, в чём-то она лучше механической полировки. Например, она не так агрессивна по отношению к поверхности, то есть, не повредит лак на фарах. Но с другой стороны, с её помощью не получится восстановить совсем «убитые» временем и дорогой жёлтые фары.

Принцип действия химической полировки заключается в том, что самый верхний слой лака на фаре подвергается воздействию горячих паров жидкости на основе дихлорэтана или ацетона, плавится и заполняет мельчайшие дефекты на поверхности фары. И если фара более-менее новая (ещё не жёлтая, но уже отпескоструенная) этот способ полировки даёт очень хороший результат. То есть, к нему есть смысл прибегать, если вы часто ездите по трассе на ещё не старой машине, и единственное, что её портит, это затёртая оптика.

Однако иногда к химической полировке прибегают как ко второму этапу комбинированного способа: сначала удаляют крупные дефекты наждачкой, а потом доводят пластик до блеска не полировочной пастой, а химией. В этом случае результат тоже получается достойным.

Полировать фару химией самостоятельно – довольно муторное занятие. Во-первых, для этого нужно иметь приспособление для нагрева жидкости (например, чайник) и саму жидкость. Если очень хочется, всё это можно купить в Интернете: предложений много, а весь набор можно приобрести менее чем за тысячу рублей (правда, качество дешевых наборов под вопросом). Во-вторых, если работать невнимательно, можно очень легко испортить фару окончательно, поэтому сначала в обязательном порядке надо изучить инструкцию. В-третьих, вся эта химия – весьма вредная штука, поэтому работать надо будет либо на улице, либо в очень хорошо проветриваемом помещении.

Ну и не забываем, что бесконтактный способ полировки тоже опасен для кузова, поэтому фары лучше снять или хотя бы закрыть железо малярным скотчем.

Что дальше?

Как мы говорили выше, основная причина помутнения – это дефект лака. После полировки слой лака нужно обновить, иначе через несколько месяцев пластик пожелтеет. И совсем необходимо нанести новый слой, если старый лак пришлось убрать полностью. Самый простой способ – это покрыть свежеотполированные фары уретановым автомобильным лаком, который продаётся в виде аэрозоля. Такого лака вполне достаточно, а возни с ним минимум. Второй доступный способ – покрытие акриловым однокомпонентным лаком. Однако он плохо держится на оптике из поликарбоната. Ну и третий вариант – это покрытие двухкомпонентным составом, в который входят сам лак и отвердитель. Покрытие получается прочным, материал поверхности ему не важен, и чаще всего им пользуются в специализированных мастерских.

Если хочется проверить свою судьбу, можно защитить отполированные фары полиуретановой плёнкой. Правда, здесь стоит отметить, что формально даже прозрачные пленки запрещены Техническим Регламентом Таможенного союза: пункт 3.6 Приложения №8 запрещает установку «бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок». То есть, формально пленка на фарах относится к условиях, запрещающим эксплуатацию, и у инспектора ГИБДД могут возникнуть вопросы. Однако на практике такое встречается редко (если, конечно, не затонировать на «шахе» фиолетовой плёнкой китайский ксенон).

После химической полировки, когда старый лак сам заливает все свои трещины, дополнительно ничем покрывать фару не требуется. Однако специалисты соответствующих мастерских настойчиво предлагают прикрыть фары плёнкой. Скорее всего, потому что это их дополнительный заработок. Да, качественная бронеплёнка способна сохранять фару и три года, и пять, но если её заметят инспекторы ГИБДД… Тут как повезёт. Правда, у плёнки (только дорогой) есть ещё одно преимущество: её можно полировать так же, как и лак. И это, конечно, многим нравится.

А что со стеклом?

В виде редкого исключения встречаются и стеклянные фары. Можно ли полировать их?

Можно, и в случае со стеклом используют механическую полировку: руками и зубной пастой со стеклом ничего не сделаешь – слишком твёрдое. Технология полировки (мойки, обезжиривания, последующей защиты) ничем не отличается от технологии полировки пластика. Единственное отличие – требуется больше времени.

Однако есть один момент. В технологии полировки стёкол автомобиля (боковых и заднего, иногда – лобового) иногда используют метод устранения глубоких царапин, при котором её в буквальном смысле стачивают шлифовкой. В этом случае возникает эффект линзы (именно поэтому этого обычно не делают на лобовых стёклах). Такое стекло искажает изображение, а в случае с фарой – световой пучок. Поэтому никакого глубокого шлифования на стекле быть не может.

А теперь – по порядку

Если вдруг захочется привести в порядок фары своего автомобиля, нужно запомнить всего несколько простых правил: перед началом работы фару нужно промыть, просушить и обезжирить. Второе: чем мельче наждачка – тем дольше работать, но лучше результат. В идеале, конечно, лучше обойтись вовсе без неё, но руками в случае сильно затёртых фар без наждачки ничего толкового сделать не получится. Третье: не задерживать дрель или шлифмашинку на одном месте и не давить на неё сильно – можно перегреть пластик. Четвёртое: защитить скотчем кузов вокруг фар от случайного воздействия на его лак и краску. Ну и последнее: подумать о последующей защите. Лучше – лаком, так как плёнка на фарах – это нарушение ПДД.