Эксперты назвали четыре основных плюса минивэнов

Минивэны на американском и европейском рынках прошли тернистый путь от большой популярности к сдаче позиций в битве с кроссоверами, а затем и к возрождению интереса со стороны молодого поколения потребителей. В Азии мода на них оказалась стабильнее, и большинство ключевых моделей теперь родом именно оттуда.

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Однако в России минивэны пока не переживали бума популярности, и в 2024 году, по данным "СберАвто", сервиса для покупки и продажи автомобилей, сделки по их покупке составляют всего 3% от общего объема. Эксперты компании рассказали "Российской газете", что эти машины несправедливо обделены вниманием российских автовладельцев, и приводят четыре довода в пользу того, почему их стоит рассмотреть для покупки.

Детей в семье становится больше, и каждому пассажиру важен комфорт

За последние пять лет количество семей с тремя и более детьми в России заметно увеличилось (по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 27% - теперь в многодетных семьях проживают 2,3 млн человек). Для них уже не подойдут пятиместные седаны и хэтчбеки, в которых трудно расположить три детских кресла на одном сидении, а третий взрослый при этом и вовсе не поместится.

Лучшим помощником станет минивэн, основное преимущество которого - вместительность, ведь в нем могут разместиться сразу 7-8 человек. В отличие от семиместного кроссовера, в нем пассажиры почувствуют себя свободнее, а это важно для детей, которым необходимо пространство для игр. Но в минивэнах комфортнее и родителям: как минимум потому, что пристегивать детей к детским креслам проще, если нет риска удариться головой о низкий потолок или испачкать одежду об узкий дверной проем.

Особые потребности пассажиров требуют бережного подхода

Помимо детей и родителей периодически требуется перевозить, например, старших родственников. По данным Росстата от 2023 года, доля населения России старше 65 лет за последние полвека увеличилась вдвое, и игнорировать растущий запрос на комфорт старшего поколения невозможно. Как правило, пожилым людям непросто выходить из автомобиля и садиться в него, особенно когда речь идет о высоких внедорожниках и кроссоверах. Не менее сложно это и для людей с инвалидностью, и для беременных. А минивэны, в свою очередь, обеспечивают простоту посадки и высадки через широкий дверной проем и раздвижную (или большую распашную) дверь. Кроме того, в них гораздо больше возможностей сесть именно так, как удобно, а не так, как позволяют габариты авто.

Качественное время вместе диктует свои условия

Для большой семьи порой важно перевозить большие предметы. Это может быть, например, коляска для прогулок или снаряжение для занятий спортом. С наступлением летнего сезона россияне также отправляются всей семьей за город - тогда спутниками в поездке становятся мангалы, рассада, продукты на все выходные, а иногда необходимо захватить мебель для веранды, грабли, лопаты и прочие принадлежности.

Все это можно транспортировать благодаря багажному отделению минивэна: чуть менее вместительному, чем у седана, но зато под самый потолок, что особенно ценно для и так высокой машины. А если планируется выезд не всей семьей, то можно сложить сидения заднего ряда, и это увеличит отсек для транспортировки.

Автопутешествия стали отдельным направлением досуга

По данным совместного исследования "СберАвто" и медиахолдинга Rambler&Co, проведенного в 2023 году среди более 100 тысяч респондентов со всей страны, 77% россиян имеют опыт путешествий на личном авто. Автомобиль в качестве средства передвижения привлекает возможностью гибко планировать маршрут, комфортом, а также бюджетным форматом таких поездок.

Покупка минивэна отвечает всем этим запросам: можно отправиться в долгожданную поездку вместе, взяв столько вещей, сколько потребуется. Пассажиры на задних сиденьях могут комфортно расположиться в горизонтальном положении и поспать. Некоторые путешественники даже делают из минивэнов "дома на колесах". Салон минивэна может включать раскладной столик между пассажирскими рядами, когда они расположены друг напротив друга. Это позволяет обедать, работать и учиться в комфортных условиях даже на природе.

С учетом многочисленных преимуществ минивэнов, медианная стоимость этих автомобилей является достаточно доступной. В 2023-2024 годах она составила 1 170 000 рублей. Наиболее популярными моделями минивэнов являются Honda Freed (15%), Kia Carnival (8%) Toyota Wish (7%). Чуть реже приобретали Nissan Serena (6%) и Hyundai Grand Starex (6%).