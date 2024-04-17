Кроссовер Jetour X70 Plus радикально сменил внешность

Китайское министерство промышленности опубликовало перечень новых и обновлённых транспортных средств, которые прошли сертификацию. В их числе оказался и продающийся в России кроссовер Jetour X70 Plus.

© Российская Газета

В ходе рестайлинга X70 Plus обзавёлся новой передней частью с узкой полосой дневных ходовых огней и основными фарами, интегрированными в дизайн решётки радиатора. Фонари остались прежними, но изменена выштамповка на пятой двери, что делает её визуально проще. Также у кроссовера появился новый бампер с хромированными вставками и трапециевидные патрубки выхлопа, пришедшие на смену овальным.

Для модели заявлен новый турбомотор 1,5 литра мощностью 184 л.с. Дорестайлинговая версия X70 Plus предлагается с моторами мощностью 156 и 197 л.с. аналогичного объёма, а также с турбо 1.6 мощностью 254 л.с. Список КП тоже большой: "механика", вариатор или стандартный для многих китайцев "робот" с двойным сцеплением. Фотографии салона пока не опубликованы.

В России Jetour X70 Plus представлен только с 5-местным салоном, хотя в КНР модель продаётся с трёхрядной конфигурацией. Кроссовер доступен со 190-сильным двигателем 1.6 литра в паре с 7DCT и передним приводом. Цены на машины 2024 года выпуска: 2 999 000 - 3 299 000 рублей без учёта действия спецпредложений.

На днях в России состоялся запуск серийного производства моделей Jetour. Первым на конвейер "Автотора" встала модель Dashing.