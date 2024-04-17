Эксперт рассчитал, сколько стоит владеть новым «Москвичом» в 2024 году

Стоимость владения кроссовером «Москвич 3» в России за пять лет составит ориентировочно 1,64 млн рублей. По подсчетам маркетингового агентства НАПИ, в эту сумму войдут расходы, связанные с его эксплуатацией и содержанием, и потери автомобиля в цене за указанный период.

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Так, аналитики подсчитали, что стоимость владения «Москвичом 3» в комплектации «Комфорт» (1 865 000 рублей за версию 2024 г.в.) за 1 пройденный километр на нем составляет 21,9 рубля, а в месяц в итоге «набежит» сумма около 27,4 тыс. рублей. За год она же составит 328,3 тыс. рублей, а за пять лет – 1,64 млн рублей.

В ходе расчета авторы исследования учитывали владение автомобилем в Москве при среднегодовом пробеге в 15 тыс. километров. В общую стоимость владения входят расходы на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замена, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также оплата всевозможных сборов и транспортного налога.

Напомним, кроссовер «Москвич 3» — это первая модель возрожденного бренда, вставшая на конвейер Московского автозавода «Москвич» (экс-"Рено Россия") в ноябре 2022 года. Сегодня он предлагается в трех комплектациях 2023 и 2024 годов выпуска, которые называются «Стандарт», «Стандарт плюс» и «Комфорт». Минимальная стоимость автомобиля в исполнении 2023 года выпуска сейчас составляет 1 766 000 рублей.