Jaguar Land Rover будет использовать платформу Chery для своих электромобилей

Jaguar Land Rover станет первым люксовым автопроизводителем, который возьмет на вооружение платформу Chery. По данным местных СМИ, партнерство уже близко к завершению.

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Сообщается, что европейский автопроизводитель планирует создавать новые модели, используя гибридные и полностью электрические платформы принадлежащего Chery бренда Exeed. Jaguar Land Rover, материнской компанией которого является индийская Tata Motors, участвует в совместном предприятии с Chery в Китае с долей в 50%.

Напомним, в апреле прошлого года Jaguar Land Rover анонсировала разделении на четыре отдельных бренда: Range Rover, Discovery, Defender и Jaguar, ориентированных на производство электромобилей.

Компания также заявила, что в течение следующих пяти лет инвестирует 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 1,6 триллиона рублей), которые будут потрачены преимущественно на модернизацию заводов. Конечной целью вложений является превращение в чисто электрический бренд к 2030 году.

С 2010 по 2017 год продажи Jaguar Land Rover в КНР выросли с 26 100 до 146 000 автомобилей, но к 2023 году это число снизилось до 106 400 единиц.