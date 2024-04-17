Автоэксперт объяснил, что может течь из машины и чем это опасно

Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под автомобилем - повод задуматься о том, что это может быть. Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал "Российской газете", что и откуда может потечь из машины и чем это опасно.

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"В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности, которые приводят к вытеканию жидкостей. Потеря топлива автомобиля из-за повреждения топливного бака, топливных шлангов или форсунок является наиболее важной проблемой. Следующее, на что следует обращать внимание - уровень машинного масла. Уменьшение его объема может произойти из-за износа или деформации масляных прокладок, сальников или масляных каналов. Охлаждающая жидкость (антифриз) может вытечь в результате повреждения радиатора, патрубков или прокладок.

Еще один вид жидкости в автомобиле, за которым необходимо следить - тормозная жидкость. В процессе износа тормозных шлангов, тормозных цилиндров или главного тормозного цилиндра появляется вероятность протечки тормозной жидкости. Советую обращать внимание и на уровень жидкости гидроусилителя руля. Недостаточный уровень возникает из-за повреждения шлангов или насоса гидроусилителя руля и может привести к снижению управляемости автомобиля, создавая опасную ситуацию на дороге. Не менее серьезная проблема может возникнуть из-за повреждения коробки передач, появляющегося в процессе вытекания трансмиссионной жидкости.

Протечка всех вышеперечисленные жидкостей из автомобиля может привести к ряду серьезных проблем: от перегрева двигателя и поломки до возгорания автомобиля. Важно регулярно проверять уровень жидкостей в автомобиле и при необходимости доливать их. Обнаружить потенциальную угрозу можно во время диагностики в дилерском центре или при визуальном осмотре днища автомобиля. Если обнаружена вытекшая жидкость, необходимо немедленно обратиться в сервисный центр для устранения неисправности", - отметил специалист.

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