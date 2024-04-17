Названы сохранившиеся советские автомобили, которые сегодня стоят целое состояние

История гласит, что вплоть до 1970-х годов прошлого века отечественный автопром был ориентирован в основном на ведомственные парки. Во многом именно поэтому «дожившие» до наших дней машины с тех времен стоят целое состояние. Самые дорогие из них нашел портал 110km.ru.

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Возглавил рейтинг эксклюзивный лимузин ГАЗ 13 «Чайка», продающийся сейчас в Ростовской области за 75 млн рублей. На самом деле это рестомод, который построили на базе советского автомобиля образца 1959—1981 годов, и легендарную «Чайку» он напоминает только внешне.

Вторым по дороговизне стал полностью отреставрированный ЗиС 110 1948 года выпуска, выставленный на продажу в Москве за 70 млн рублей. По словам продавца, при реставрации автомобиля использовались только оригинальные запчасти, поэтому теперь это не просто машина, а настоящий музейный экспонат.

На третьем стройке оказался продаваемый в Подмосковье президентский лимузин ЗИЛ 41052 1991 года выпуска, оцененный в 59,9 млн рублей. Его уникальность в том, что в свое время он обслуживал самого Бориса Ельцина, а еще он разгоняется до «сотни» всего за 12 секунд – быстрее подавляющего большинства машин того времени.

Четвертое место в рейтинге занял редчайший ЗИЛ 117 1973 года выпуска, за который продавец из Симферополя просит ровно 50 млн рублей. Он оснащен 7,0-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 303 л.с., а также имеет спецсвязь и спецсигналы. К тому же, в прошлом этот автомобиль числился на балансе командования Западной группы войск в немецком Вюнсдорфе.

Замкнул «пятерку» ЗиС 101 1938 года выпуска, выставленный на продажу в Москве за 40 млн рублей. Такой ценник обусловлен тем, что это полностью оригинальный, чудом сохранившийся экземпляр, который в давние советские времена эксплуатировался не только в ведомственных гаражах, но и среди интеллигенции, включая ученых и деятелей искусств СССР.