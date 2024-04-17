Россияне считают электросамокаты опасными

Чуть более трети (36%) россиян хотя бы один раз брали в прокат электросамокат за последние два года. Большинство из них (63%) арендуют СИМ для развлечения, 46% — для быстрого перемещения по городу, 25% используют самокаты вместо такси и автомобиля, а 14% отмечают, что с электросамокатами можно сэкономить. Об этом говорится в опросе сервиса Anketolog.ru.

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Большинство (73%) россиян положительно относятся к сервисам аренды электросамокатов, а половина считают, что это удобное средства передвижения в городе. Однако 64% опасаются СИМ и считают их опасными для пешеходов. Интересно, что больше половины (55%) опрошенных, которые сами брали в аренду самокаты, считают их опасными для пользователей и 67% — для пешеходов.

Наиболее частыми проблемами респонденты назвали несоблюдение самокатчиками ПДД (56%), проезд по тротуарам, который пугает и травмирует прохожих (50%), слишком высокую скорость (49%). Почти половине опрошенных (45%) не нравится, что СИМ арендуют подростки, столько же респондентов недовольны тем, что самокаты часто находятся в неподходящих местах.

Более трети (35%) отметили, что инфраструктура для этого вида транспорта пока ещё недостаточно развита. Четверть (26%) пожаловались, что самокаты мешают на проезжей части, ещё 26% недовольны загромождением тротуаров, а 13% считают, что они портят облик города.

О недостаточно развитой инфраструктуре для электросамокатов чаще всего говорили жители Новосибирска (51%), реже всего — респонденты из Казани (25%). Жалуются на то, что самокаты портят облик города, чаще всего жители Санкт-Петербурга (25%).

26% россиян сами попадали в неприятные ситуации из-за электросамокатов. Более трети (35%) россиян поддержали бы запрет на прокат электросамокатов в своем городе. Чаще всего хотели бы запретить прокат жители Ростова-на-Дону (41%), а реже всего — жители Красноярска (25%).

В Госдуму уже внесены поправки к КоАП для нарушителей ПДД пользователями СИМ. Регионы смогут самостоятельно, без участия ГИБДД, штрафовать нарушителей. С принятием поправок появится штраф в размере 20–30 тыс. руб. за управление СИМ в нетрезвом виде, 2–3 тыс. руб. – за езду вдвоём на одном транспортном средстве, 2–2,5 тыс. руб. – за создание помех пешеходам на тротуаре. Операторов СИМ обяжут останавливаться по требованию полицейских. Неисполнение будет караться штрафом в размере 500–800 рублей. За оставление места ДТП водителем электросамоката предусмотрен штраф в размере 4–5 тыс. рублей.

Недавно в Правительство РФ была направлена инициатива запретить движение электросамокатов по пешеходным зонам. СИМ предлагается развести с потоками автомобилей и пешеходов. В случае, если на каких-то участках дороги это невозможно, то вообще запретить использовать СИМ в этих зонах.