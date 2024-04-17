Легендарный Renault Duster снова замечен в продаже в России

Легендарный Renault Duster, вместо которого в Москве уже полтора года выпускают «Москвичи», вернулся на российский рынок. Правда, пока это лишь условно: привезти под заказ кроссовер 2024 года выпуска предлагает мультибрендовый автосалон из Новосибирска, просящий за него 2 999 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Судя по объявлению на классифайде и фотографиям в нем, за эти деньги можно заказать кроссовер второго поколения, оснащенный 114-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом.

Характеристики фото также указывают на то, что за 3 млн рублей покупатель получит машину в «околобазовой» комплектации, у которой при этом будут литые колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, отделанный кожей руль с глянцевыми вставками, кондиционер и штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем, дисководом и портом USB.

Страну, откуда приедет этот «Дастер», продавец не уточнил. Сроки доставки автомобиля и наличие входящего в цену утильсбора потенциальному покупателю тоже придется узнавать самостоятельно.

Напомним, что Renault Duster второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда этот кроссовер предложили россиянам в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор (от 114-сильного «атмосферника» до турбодизеля и турбомотора 1.3), а цены на него на тот момент варьировались от 945 000 до 1 460 000 рублей.