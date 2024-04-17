Эксперт рассказал, как грамотно купить Lada Largus с пробегом

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рассказал о самых удачных семейных авто стоимостью до миллиона рублей. В поле зрения попал и отечественный Lada Largus, советы по выбору которого дал эксперт.

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За 800 тысяч рублей на рынке можно купить подержанный "Ларгус" 2018-2019 годов выпуска, который будет оснащаться вазовскими 8- и 16-клапанными двигателями, к надёжности которых вопросов нет.

Коробка передач тоже надёжна, но выбирать не из чего: Lada Largus комплектовался только "механикой". Ходовая часть тоже получает оценку "отлично" за свою крепость и способность выдерживать российские дороги длительный период времени.

Несомненный плюс "Ларгуса": наличие и стоимость запчастей.

Единственное, что может подвести - водяной насос: