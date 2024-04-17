Качество отечественных блоков ABS и ESP возрастет

Научно-производственное предприятие "Итэлма", выпускающее широкий спектр электроники для российского автосектора, включая блоки ABS, ESP, подписало соглашение с отечественными производителями электронных компонентов.

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Соглашение было подписано в рамках выставки ExpoElectronica между НПП "Итэлма" и крупнейшими отечественными производителями соединителей, чип-резисторов и электролитических конденсаторов.