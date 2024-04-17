Качество отечественных блоков ABS и ESP возрастет

"Итэлма" углубляет локализацию совместно с производителями электроники из РФ
Научно-производственное предприятие "Итэлма", выпускающее широкий спектр электроники для российского автосектора, включая блоки ABS, ESP, подписало соглашение с отечественными производителями электронных компонентов.
Соглашение было подписано в рамках выставки ExpoElectronica между НПП "Итэлма" и крупнейшими отечественными производителями соединителей, чип-резисторов и электролитических конденсаторов.
"Суть соглашения - приведение производственных процессов и продукции поставщиков "Итэлмы" к общепринятым в автомобильной промышленности правилам подтверждения уровня качества, - рассказали "Российской газете" в пресс-службе "Итэлма". - Это важное событие для российской автомобильной промышленности, так как позволяет расширить локализацию производства комплектующих для авто".