Названа стоимость владения Lada Granta в течение пяти лет

Исследование провели аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ). В своем расчете они учитывали расходы автомобилистов, связанные с эксплуатацией и потери модели в цене за указанный период. По данным экспертов, каждый километр пробега «Гранты» в комплектации Club обходится хозяевам в среднем в 14,6 рубля.

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В течение месяца владельцы тратят на машину примерно 18 300 рублей. Год обслуживания Granta обходится в 219 600 рублей. За пять лет эксплуатации на российский бестселлер в исполнении Club уйдёт 1,1 миллиона рублей. Стоимость подобной версии модели сегодня составляет 990 000 рублей.

В процессе исследования аналитики рассчитывали стоимость владения «Грантой» при ежегодном пробеге 15 000 километров. Кроме того, в статистику вошли статьи расходов на ОСАГО и каско, а также стоимость резины, топлива, технического обслуживания и размер налоговых сборов.

Lada Granta является безоговорочным лидером по продажам в России. Только за первые три месяца нынешнего года в стране приобрели 40 400 таких машин. Самая доступная версия с 90-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» сегодня оценивают в 699 900 рублей.

В начале апреля специалисты назвали стоимость владения отечественными электромобилями Evolute. В течение пяти лет владельцы батарейных моделей потратят на обслуживание минимум 1,8 миллиона рублей.