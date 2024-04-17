Выяснилось, почему нельзя ездить на зимних шинах летом

Летом зимние покрышки теряют свои сцепные свойства на дороге. Об этом сообщает портал «За рулем».

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«С приходом тепла на прогретом асфальте зимние покрышки теряют свои свойства, так как их смесь рассчитана на минусовые температуры. Поэтому о нормальном сцеплении с дорожным покрытием говорить не приходится. Причем это отражается на сцепных свойствах как в боковом, так и в продольном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом протектор зимней покрышки настолько размягчается, что она в буквальном смысле слова начинает размазываться по асфальту. Из-за этого устойчивость в поворотах становится нестабильной, автомобиль может занести на дороге.

Также, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП штраф за езду на шипованных шинах с июня по август включительно составляет 500 рублей.

До этого портал «За рулем» назвал ошибки, которые можно допустить при смене покрышек.

В первую очередь издание рекомендует не пренебрегать тщательной проверкой состояния покрышек, которые планируется установить на автомобиль. За зиму давление в колесах может упасть, однако оно должно быть незначительным. Также водителю следует проверить протектор и боковые стороны покрышек на наличие повреждений и проколов. Не стоит забывать и про осмотр вентиля на предмет трещин. При наличии указанных проблем надо обратиться в шиномонтаж.

Многие водители, используя домкрат, случайно повреждают пороги автомобиля, которые поржавели за зиму. Чтобы избежать подобной проблемы, надо подложить доски под установочные точки.