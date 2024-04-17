Ввоз японских автомобилей в Приморье в 50 раз выше, чем китайских

Несмотря на введённые в прошлом году ограничения со стороны Японии, ввоз автомобилей из Страны восходящего солнца в Россию по-прежнему велик. Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления заявила, что импорт японских автомобилей в Россию через Приморский край превышает ввоз китайских моделей в 50 раз.

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Правительство Японии летом прошлого года объявило о запрете на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объёмом двигателей свыше 1,9 л, а также всех гибридных машин и электромобилей. С тех пор число ввезенных во Владивосток автомобилей стабильно уменьшалось до ноября, после чего импорт снова пошёл вверх.

За первый квартал 2024 года таможня Приморского края оформила 37 222 машины японских марок, которые были ввезены физическими лицами для личного пользования. За тот же период через Приморье было ввезено всего 622 китайских автомобиля и 4 496 машин корейских марок.

По итогам 2023 года объём импорта автомобилей иностранного производства через таможню Владивостока вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022-ым. В ФТС России отметили, что через столицу Приморья было введено 226 тысяч машин для личного пользования, а большая часть техники — это подержанные японские «праворульки».

В феврале сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли Куния Асамото спрогнозировал обвал экспорта подержанных машин из Японии в Россию. По его мнению, по итогам 2024 года поставки сократятся на 30% по сравнению с показателями прошлого года.

В СберАвто назвали востребованные на вторичке японские машины по итогам 2023 года. На автомобили из Японии приходится до 29% продаж сервиса. При этом самым высоким спросом пользуются подержанные Toyota — они занимают 30% рынка. Кроме того, россияне активно покупают на вторичном рынке автомобили Nissan (21%), Honda (13%), Mazda (11%) и Mitsubishi (10%). Среди моделей наиболее востребованными оказались Toyota Camry, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

По данным АЕБ, значительную часть российского рынка занимают китайские автомобили, которые по итогам 2023 года разошлись тиражом 456 030 экземпляров. Спрос на технику из Поднебесной по сравнению с 2022 годом вырос на 269,6%.