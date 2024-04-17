Эксперт рассказал о ресурсе нового вариатора Lada Vesta

Не так даано автомобили Lada Vesta начали комплектовать новым вариатором WLY CVT18, ресурс которого, по заявлению производителя, составляет 150 000 километров, при условии своевременного обслуживания.

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АвтоВАЗ сделал такое заявление исходя из проведенных тестовых испытаний автомобилей Lada Vesta, оснащенных вариаторной трансмиссией, после достижения ими порога в 150 000 километров пробега. У производителя не было замечаний к вариатору.

Тестирования автомобилей производится как на стендах автозавода, так и в реальных условиях. Так, в недавнем времени, Lada Vesta, оснащенная автоматической коробкой передач проходила испытания с прицепом весом более 900 килограмм в Сочи в горах. АвтоВАЗ довольно серьезно относится к тестированию выпускаемых автомобилей в реальных условиях.

Напомним, что Lada Vesta, в недавнем времени, стала комплектоваться вариаторной трансмиссией WLY CVT18, которая производится в Китае. Она отличается высоким ресурсом и надежностью, адаптирована к тяжелым условиям эксплуатации, также специально для российских условий был выпущен модифицированный корпус, в том числе разработана оригинальная прошивка.

Седан Lada Vesta с вариатором WLY CVT18 в настоящее время реализуется по цене от 1 588 900 рублей. В сравнение с механической трансмиссией, стоимость увеличилась на 75 000 рублей. Автомобиль, кроме вариатора, в свое оснащение получил и новый 1,8-литровый бензиновый силовой агрегат Evo, мощность которого заявлена в 122 л.с. Также изменения затронули и максимальной допустимую скорость, теперь она составляет 181 км/ч вместо ранее возможных 174. Сократился и разгон до ста километров и заявлен на уровне 11,2 секунды, вместо 13.