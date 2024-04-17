Эксперт рассказал о ресурсе нового вариатора Lada Vesta

Раскрыт ресурс вариатора Lada Vesta
Не так даано автомобили Lada Vesta начали комплектовать новым вариатором WLY CVT18, ресурс которого, по заявлению производителя, составляет 150 000 километров, при условии своевременного обслуживания.
АвтоВАЗ сделал такое заявление исходя из проведенных тестовых испытаний автомобилей Lada Vesta, оснащенных вариаторной трансмиссией, после достижения ими порога в 150 000 километров пробега. У производителя не было замечаний к вариатору.
Тестирования автомобилей производится как на стендах автозавода, так и в реальных условиях. Так, в недавнем времени, Lada Vesta, оснащенная автоматической коробкой передач проходила испытания с прицепом весом более 900 килограмм в Сочи в горах. АвтоВАЗ довольно серьезно относится к тестированию выпускаемых автомобилей в реальных условиях.
Напомним, что Lada Vesta, в недавнем времени, стала комплектоваться вариаторной трансмиссией WLY CVT18, которая производится в Китае. Она отличается высоким ресурсом и надежностью, адаптирована к тяжелым условиям эксплуатации, также специально для российских условий был выпущен модифицированный корпус, в том числе разработана оригинальная прошивка.
Седан Lada Vesta с вариатором WLY CVT18 в настоящее время реализуется по цене от 1 588 900 рублей. В сравнение с механической трансмиссией, стоимость увеличилась на 75 000 рублей. Автомобиль, кроме вариатора, в свое оснащение получил и новый 1,8-литровый бензиновый силовой агрегат Evo, мощность которого заявлена в 122 л.с. Также изменения затронули и максимальной допустимую скорость, теперь она составляет 181 км/ч вместо ранее возможных 174. Сократился и разгон до ста километров и заявлен на уровне 11,2 секунды, вместо 13.