<p>Расширяя свой портфель крупных <strong>SUV</strong> для европейского рынка, <strong>Mazda</strong> ввела в линейку новую модель <strong>CX-80,</strong> выделяющуюся своими габаритами среди предшественников. Новинка превышает размеры модели <strong>CX-60</strong> на 24,9 см в длину, достигая 4,99 м, и на 2,3 см в высоту, составляя 1,71 м, при неизменной ширине в 1,89 м и увеличенной колесной базе до 3,12 м, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-65341-v-evrope-sostojalsja-zapusk-prodazh-novogo-krossovera-mazda-cx-80" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p><p>В отличие от американских аналогов <strong>CX-70</strong> и <strong>CX-90</strong> с идентичными размерами, европейские версии <strong>Mazda</strong> представлены различными моделями по длине. Дизайн и технические характеристики нового <strong>CX-80</strong> призваны удовлетворить потребности европейских потребителей в большем пространстве и комфорте. <strong>CX-80</strong> предлагается с дизельным двигателем объемом 3,3 литра и мощностью 250 л.с., дополненным мягкой гибридной системой и автоматической трансмиссией, позволяющим развивать скорость до 219 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунды.</p><p>Альтернативный гибридный вариант с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем обладает мощностью 323 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды и максимальную скорость 195 км/ч. Электромобильная версия способна проехать до 53 км на одной зарядке благодаря аккумулятору на 17,8 кВт/ч.</p><p>Ожидается, что дебют <strong>CX-80</strong> состоится на одном из крупнейших автошоу, подчеркнув стремление <strong>Mazda</strong> к предложению более просторных и технологичных автомобилей для европейских потребителей.</p>