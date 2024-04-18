Ford отпраздновал 60-летие Mustang ограниченной спецверсией

Компания Ford не упустила возможности подзаработать на тех, кто неравнодушен к истории модели Mustang, на днях которой исполнилось 60 лет. В честь юбилея была выпущена ограниченная 1965 экземплярами спецверсия легенды - именно 1965 год считается первым полноценным для модели в плане присутствия на рынке.

Юбилейный Мустанг можно купить в белом цвете Wimbledon White, в который был окрашен кабриолет 1964 года, снявшийся в киноленте "Голдфингер" с Шоном Коннери в роли агента 007. Также Ford Mustang 60th Anniversary доступен в красном цвете Race или синем Vapor с серебристыми корпусами боковых зеркал.

Отличительные черты, бросающиеся в глаза: другая решётка, тонированная светотехника, уникальные 20-дюймовые диски с красными колпачками. Также у юбилейных машин на крыльях и багажнике установлены красные шильдики. Красная табличка с порядковым номером маслкара, выпущенного в рамках спецверсии, есть на передней панели.

Фото: Пресс-служба Ford

Ford Mustang 60th Anniversary можно купить только с бензиновым V8 5.0 Coyote (487 л.с.), а вот коробку можно выбирать: десятиступенчатый автомат или шестиступенчатая механика Getrag.

Приём заказов начнут летом, а вот то, сколько придётся доплатить за сопричастность к истории, пока неизвестно. Mustang с V8 стоит в США от 42 тысяч долларов.